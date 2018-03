Excludere din PNL. Daniel Zamfir: Pe mine nu m-a informat

Stiri pe aceeasi tema

- Doua inițiative noi ale senatorului liberal Daniel Zamfir au adus un zvon despre excluderea acestuia din PNL. Zvonul este surprinzator, mai ales pentru ca mai mulți liberali au susținut inițiativele lui Daniel Zamfir. „Am auzit, mai ales in presa. Sincer, pe mine nu m-a informat…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- ”Al doilea proiect de legi din pachetul impotriva camatariei- așa le-am spus, pentru ca in momentul in care acorzi niște credite cu 7.000- 9.000%, asta e camatarie curata. Sigur, cu acte, dar camatarie, cu 7.000- 9.000%, totul e necontrolabil- este practic reintroducerea, in legislația romaneasca,…

- La scurt timp dupa casatorie, când înca se mai bucura de amintirea petrecerii de nunta, a aflat ca este însarcinata. S-a dus sa faca prima ecografie, însa nu se aștepta deloc la ce avea sa urmeze. Medicul a fost de-a dreptul uimit de ceea ce a vazut, iar…

- Premierul Viorica Dancila a acordat un interviu jurnalistei Antena 3 Sabinei Iosub, la Bruxelles, unde a vorbit despre cele mai importante probleme ale momentului și relațiile Romaniei cu instituțiile europene.”La incheierea anului 2018 sper sa vorbim despre Romania ca membru al spațiului…

- Iata replicile dintre cei doi: Ingrid Mocanu: Asta ar fi soluția și asta ar fi discursul pe care ar fi trebuit sa-l aveți: ”Nu respecta Constituția, nu merita sa ramana in funcții publice” Șerban Nicolae: Asta am spus, dar una-i una, alta-i alta. Ingrid Mocanu: Va rog s-o spuneți! …

- Fost membru al CSM, Cristi Danileț a declarat, la TVR Cluj, ca ”ceea ce am vazut la televizor in acele inregistrari nu inseamna cu nimic ca s-a incalcat legea”, cu referire la inregistrarile dintre procurorul Mircea Negulescu și Vlad Cosma, prezentate la Antena 3 și Romania TV.”Și daca este…

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…

- Titularul permisului de arma ar trebui informat de politie cu trei luni inainte de expirarea termenului, pentru a se evita astfel cazurile de urmarire penala pentru neglijenta, potrivit unei propuneri legislative initiate de deputati ai PSD-ALDE. Initiatorii proiectului inregistrat la Senat sunt…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Adoptarea unei legi speciale pentru pensia minima garantata este necesara, pentru ca beneficiarii sunt persoane care nu au stagiul minim de cotizare de 10 ani, fiind o categorie de asistati sociali, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Intrebata despre faptul ca a declarat ca persoanele…

- "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care doresc sa avem o clasa politica curata. Sunt suficient de multi oameni care doresc sa reducem cel putin, daca nu sa eliminam, ideea asta ca a fura din bani publici este un lucru normal, ideea asta ca…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- "In sfarșit!!!! Dupa ce urlu de mai bine de o luna sa se publice acest Ordin, iata ca minunea se intampla! Salut decizia premierului Dancila! Acum mai ramane sa raspunda și cei care de ani de zile au permis ca Statul Roman sa piarda șapte miliarde de euro!!! Și unii sunt inca acolo, in ANRM, iar…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atenția, luni seara la Antena 3, ca legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent, susținand ca incurajeaza necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere ca lunar 20.000 de parinți refuza lunar sa-și imunizeze copiii.

- "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- La propunerea grupului PNL, Comisia economica are un nou presedinte. Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau...

- Iata dialogul dintre cei trei de la Antena 3: Mugur Ciuvica: Dle Sighiartau, dvs. sunteți parlamentar? Robert Sighiartau: Da, sunt parlamentar. Mugur Ciuvica: Ah, nasol! Dar, chiar parlamentar fiind, eu cred ca, daca-l rugați pe dl Radu Tudor, va aranjeaza un part-time aici…

- Tensiuni la PNL. In urma ședinței pe care a avut-o joi, PNL a decis ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup la Camera Deputaților, iar senatorul Daniel Zamfir a fost inlocuit cu Florin Cițu, la șefia Comisiei Economice din Senat.

- ”Am stabilit liniile generale de actiune politica pe care le vom promova de acum inainte. Ele vor confirma discursul nostru politic si atitudinile pe care noi le-am avut pana acum. Este o dovada in plus a consecventei care a caracterizat atitudinea noastra politica de la infiintare si pana in prezent.…

- ”Ludovice, Ludovice... Nu te lași de metehnele care te-au "consacrat" in PNL... Dupa ce, in mod rușinos, ai fugit de un raspuns cand te-am intrebat care sunt actele de "deviaționism" pe care le-am comis in activitatea mea la Comisia Economica, ai inceput sa inroșești telefoanele sa le ceri…

- Ecaterina Andronescu, prezenta în emisiunea Punctul de Întâlnire, a vorbit despre Guvernul Dancila și le-a urat succes în îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare promise populației. "Dincolo de discursul președintelui, acest guvern…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Urmare a unor informații aparute in spațiul public, cu privire la proiectul de Hotarare de Guvern, ”prin care s-ar acorda un spor de 75% din salariu, tuturor angajaților de la Ministerul Agriculturii,” pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face urmatoarele…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- În P.T.F. Albia echipa comun de control a descoperit ascunse în bagajele unui brbat pasager întrun autoturism 960 comprimate de substane incluse în lista substanelor interzise prevazut în Legea 1042008.La sfâritul sptmânii trecute la Punctul de Trecre a Frontierei…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Sociologul Alina Mungiu Pippidi, cunoscut ca un critic aspru al PSD, spune într-un interviu acordat TVR ca nu îi plac dosarele lui Dragnea și Tariceanu. ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern în strada, când prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa.…

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai prolifici investitori din lume, anunta începutul unei noi crize economice globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii”. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la sfârsitul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- Codul Administrativ: Se menține intrarea in guvern a persoanelor condamnate penal, dar care au fost reabilitate Codul Administrativ nu va mai fi adoptat prin proiect de lege de Guvern ci a fost depus la Parlament, mai exact la Senat, ca propunere legislativa a senatorilor PSD, in frunte cu Liviu…

- Ion Țiriac a anunțat luni ca a deschis un proces împotriva Bancii Naționale a României, omul de afaceri fiind de parere ca Arenele BNR ar trebui sa devina "un diamant în mijlocul Bucurestiului" dedicat în principal tenisului. Ministerul Tineretului și Sportului…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 3.959 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 2.000 lei, pe care o femeie din Giurgiu a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. In data de 12.12.2017, in baza Planului comun de acțiune ”Foc de artificii”, incheiat…

- Cetatenii care au luat bunuri in leasing le vor putea returna firmei dupa neplata a doua rate, achitand doar sumele restante si penalitati de maximum 50% din aceste sume, se arata intr-un proiect de lege in itiat de senatorul PNL Daniel Zamfir. Specialistii se tem ca cetatenii vor lua in leasing masini…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi continua activitatea luni, cand urmeaza sa finalizeze modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, proiect in cadrul caruia s-a votat infintarea unei Sectii speciale pentru investigarea…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- Marius Pieleanu a prezentat, joi seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire”, realizata de Radu Tudor, un sondaj mai puțin obișnuit. Conform unui studiu AVANGARDE, cei mai apreciați comunicatori ai partidelor o au drept lider pe Ecaterina Andronescu, despre care 44% dintre cei intervievați…