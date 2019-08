EXCES Fotoreporterul PRESSALERT.ro, împiedicat de Poliție să-și facă meseria pe domeniul public. Ce solicitări aberante a avut o agentă Un eveniment banal, o țeava de gaz fisurata, a fost ocazia perfecta pentru o agenta de poliție din Timișoara de a-și etala „autoritatea”. O mașina de pompieri a intervenit pe strada Aurora pentru a asigura masurile PSI la o țeava de gaz fisurata, pana la intervenția echipei de specialitate. Fotoreporterul PRESSALERT.ro, aflat in zona, a […] Articolul EXCES Fotoreporterul PRESSALERT.ro, impiedicat de Poliție sa-și faca meseria pe domeniul public. Ce solicitari aberante a avut o agenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

