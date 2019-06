Stiri pe aceeasi tema

- "Ii rog pe cei din Opoziție sa nu se atace intre ei. Cine ne-a adus in situația de a ajunge oaia neagra a Europei? PSD este dușmanul Romaniei, nu cei din opoziție", a precizat candidatul PNL la alegerile europarlamentare. "Cred ca domnul Cioloș a avut o scapare, cred ca nu are ce sa ii reproșeze…

- In platoul Antena 3 al emisiunii realizate de Oana Zamfir și Adrian Ursu, ”Exces de Putere” se mai afla un ”consilier general cu patru mandate”, dupa cum se recomanda, adica reprezentantul PMP, Catalin Lucian Iliescu, om vechi in politica, de 22 de ani. Sub valul de intrebari acuzatoare,…

- ''Nu mai este PSD-ul acela de speriat. E ranit, e in cea mai slaba forma din ultimii 30 de ani. Nu am avut niciodata ocazia ca acum sa il punem jos. I-ati vazut si ieri, la Iasi, nu si-au putut tine mitingul decat aparati de jandarmi. Primul-ministru fugea prin Cluj, poate astazi fuge prin Arad.…

- Rareș Bogdan, care deschide lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca liberalii au un plan in patru pași, iar a doua zi dupa alegerile din 26 mai vor iniția moțiune de cenzura, daca scorul liberalilor și al celorlalte forțe din zona dreptei va fi…

- "Le spun tuturor romanilor din tara si din strainatate: Romania este un stat national, suveran, independent, unitar si indivizibil pe vecie! Buna ziua, Covasna! Buna ziua, Harghita! Nu va vom lasa nicoodata. Atata timp cat exista PNL, nu veti fi abandonati. Dragi romani, in urma cu 33 de ani aproape,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a comentat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizata in municipiul Lugoj din judetul Timis, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pentru justitie in 26 mai, deodata cu alegerile europarlamentare. "Dupa referendum se va…

- Frank Engel, europarlamentar luxemburghez, seful Partidul Crestin Social membru in PPE, a relatat, intr-un dialog pentru Ziare.com, ca premierul Viorica Dancila le-a spus eurodeputatilor socialisti ca „nu exista coruptie in Romania, este doar o maniera diferita, cultural vorbind, de a multumi cuiva”.Klaus…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora.…