- Klaus Iohannis a criticat foarte dur Guvernul Dancila si PSD. Seful statului a subliniat ca PSD vrea acum sa-l scape pe Liviu Dragnea de puscarie si ca ministrul de Finante vrea sa-i tina pe romani „cu forta in Romania“

- Fostul ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu se declara surprins de declarațiile președintelui Klaus Iohannis la adresa sa, el susținand ca analiza facuta de Ministerul de Externe dupa plecarea lui din Guvern arata ca "totul a fost lasat in grafic atat pe dimensiunea politica, cat…

- Un dosar deschis in 2006, in care președintele Romaniei, Klaus Iohannis, era acuzat de constituire de grup criminal organizat a fost transmis catre DIICOT, apoi catre DNA și, in final, a fost clasat pe motiv ca faptele s-au prescris. Dezvaluirea a fost facuta in exclusivitate vineri seara, in emisiunea…

- ALDE este de acord cu o discutie in Parlament, intre partidele de la Putere si din Opozitie, pe legile Justitiei, dar vrea sa se ajunga la un acord asupra unei definitii a ceea ce inseamna statul de drept, a declarat, miercuri, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni…

- Liviu Dragnea susține, in documentul prin care a chemat in judecata instanța suprema in privința componenței completelor de 5 judecatori, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a facut exces de putere prin respingerea punerii in aplicare de indata a noilor prevederi privind componența completelor.Potrivit…

- Seful grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, avertizeaza Ungaria ca respectarea drepturilor europene de baza este obligatorie. El critica dur si guvernul de la Bucuresti.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici au fost delegati de premierul Viorica Dancila sa participe la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema rectificarii bugetare. Inainte de a participa la aceasta intalnire, ministrul Tudorel…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii s-a incheiat, marti, dupa aproximativ 45 de minute de discutii, Klaus Iohannis anunțand intr-o declarație de presa ca a suspendat ședința și așteapta ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare, dupa ce membrii Consiliului Suprem nu au cazut…