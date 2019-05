Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni propunerile PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), sustinand ca acestea reflecta faptul sa social-democratii doresc sa foloseasca CCR ca pe un instrument politic, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a dat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca o restructurare a Guvernului nu este suficienta. In fapt, susține liderul liberal, cei aflați la Putere sunt niște incompetenți și niște analfabeți funcțional, care ar trebui sa plece acasa pentru ca și-au batut joc de Romania....

- Sistemele de supraveghere video la mare distanța amplasate pe coasta Marii Neagra au cazut parțial de cel puțin trei ori in perioada cand drogurile descoperite in aprilie pe litoral și in apa marii au intrat in Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul anchetei. Procurorii DIICOT investigheaza…

- Procurorii militari care au trimis in instanța Dosarul Revoluției din 1989 ii acuza pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan și generalul Nicolae Militaru de tradare pentru ca au solicitat intervenția militara din partea Uniunii Sovietice, potrivit rechizitoriului consultat de G4Media.ro.…

- Procurorii militari au dispus clasarea dosarului "Revolutiei din decembrie 1989" in privinta fostului dictator Nicolae Ceausescu, fostului premier Petre Roman, fostul ministru al Apararii, Victor Atanasie Stanculescu si a lui Silviu Brucan, Iulian Vlad, Tudor Postelnicu, Vasile Milea, Nicolae Militaru.

- Alex Coita a declarat, vineri, la emisiunea Exces de Putere, de la Antena 3, ca pare de neințeles de ce Klaus Iohannis a inceput acțiunile electorale atat de devreme in condițiile in care nu s-au anunțat alți candidați.

- Ministrul Justiției și-a luat trei zile de concediu, joi, vineri și luni, potrivit agendei afisate pe site-ul instituției, decizia venind dupa ce moțiunea simpla impotriva lui nu a trecut de votul din Parlament.In ultima perioada, Tudorel Toader a fost criticat atat de opoziție, de reprezentanții…

- Laura Codruța Kovesi a respins acuzațiile pe care i le-au adus procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) in cel de-al doilea dosar deschis pe numele sau. Fosta șefa DNA a catalogat acuzațiile drept „fabulații intocmite exclusiv in scopul denigrarii” și a afirmat ca procurorul…