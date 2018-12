Stiri pe aceeasi tema

- Sala Nicu Constantinescu din Palatul Comunal va gazdui, vineri, de la ora 12:00, festivitatea de decernare a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Buzau pentru trei somitați buzoiene din lumea medical. Este vorba despre general maior medic, conferentiar doctor Florentina Ionița-Radu – director…

- Problemele se țin lanț pentru fostul primar al Buzaului. Deși a scapat de condamnare in dosarul Orizont, iar sentința de trei ani cu suspendare in celalalt dosar, „Gloria”, este pe final, ramanand de executat doar perioada de supraveghere, procesele intentate de Primaria Buzau pentru recuperarea sumelor…

- Dupa statuia lui Alexandru Marghiloman, ridicata in parcul Vilei Albatros, Primaria Buzau a comandat realizarea unui nou monument, dedicat celei mai importante figuri a literaturii buzoiene. Este vorba despre Vasile Voiculescu, al carui bust va fi amplasat in parcul din spatele Palatului Comunal, in…

- Joi, 25 octombrie, Vivalia și-a desemnat marele caștigator al campaniei Rezerva un apartament Vivalia și poți caștiga un Ford Fiesta cadou! Evenimentul a avut loc intr-un cadru festiv și a reunit clienții Vivalia calificați la tombola, reprezentanții companiei Vivalia dar și parteneri și colaboratori…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, are o profunda recunostinta" pentru "excelenta cooperare" de care a dat dovada ambasadoarea americana demisionara, Nikki Haley, a afirmat marti purtatorul de cuvant al acestuia, Stephane Dujarric, precizand ca seful sau a aflat vestea din presa, transmite…

- Peste 100 de persoane au cerut sa voteze cu urna mobila la Spitalul Elias Un numar de 122 de pacienti si apartinatori au solicitat sa voteze cu urna mobila la Spitalul Elias, a declarat purtatorul de cuvânt al unitatii medicale Silviu Negoita. De asemenea, la Spitalul de Urgenta…