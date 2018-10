Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de elevi a castigat etapa nationala a ClimateLaunchPad, competitia de idei „eco” organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, cu o drona care filtreaza aerul. Doua echipe vor reprezenta Romania la finala mondiala a competitiei. Finala locala a avut loc la Timisoara. In urma…

- ELITE Business Women in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cea de-a doua intalnire de business networking și antreprenoriat din anul 2018 – ELITE Business Club. Evenimentul are loc in data de 27 septembrie 2018, intre orele 15:00 – 18:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza a 25-a ediție, aniversara, a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Vor fi peste 800 de participanți, care reprezinta cele mai de succes afaceri din cel mai vestic județ al țarii. The post Topul Firmelor implinește…

- Peste 9.000 dintre cele 30.000 de afaceri din Timis care au depus bilant in cursul anului trecut au fost analizate de comisia Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis in cadrul unei noi editii a Topului Firmelor. CCIAT organizeaza, in 26 octombrie, cea de-a 25-a ediție, aniversara, a Galei…

- In data de 26 octombrie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cea de-a 25-a ediție aniversara a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, eveniment de referința in vestul țarii, cartea de vizita a succesului și performanței in afaceri. Topurile județene…

- O delegatie de afaceri din Bulgaria a vizitat Timisoara in cautarea de noi parteneri de business. Reprezentantii celor 13 firme au luat parte la un eveniment de tip business to business, impreuna cu mai multe companii romanesti, la o actiune gazduita de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis.…

- Bulgarii isi cauta parteneri in afaceri in vestul Romaniei. O delegatie formata din mai multe firme bulgaresti va veni, in 13 septembrie, la Timisoara, intr-o actiune organizata de Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Bulgaro-Romana din Ruse.…