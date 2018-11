Deși se afla intr-o perioada cu un program extrem de incarcat, avand nenumarate spectacole, repetiții și proiecte spectaculoase pentru luna decembrie, atunci cand va lansa un nou album de colinde și va pleca in turneul național COLINDATOR LA PORȚILE CERULUI, ajungand, pe rand, la București, Targu Jiu, Craiova, Lipova, Arad, Satu Mare, Carei, Oradea, Timișoara, […] The post Excelența, emoție și spectacol cu Fuego, la ”Drag de Romania mea” appeared first on Cancan.ro .