- Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, batalia intre Faimosi și Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor. Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul…

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- Tensiunea și replicile acide nu se spun doar in cadrul competiției „Exatlon”, concurenții fiind parca la capatul rabdarilor, ci și acasa, unde sunt așteptați de cei dragi. Așa s-a intamplat intr-un platou de televiziune, unde mama lui Giani Kirița și a lui Alex Nedelcu s-au certat aproape ca la ușa…

- Giani Kirița a lansat inca un atac asupra “Razboinicilor”. In timpul probei de recompensa, fostul fotbalist a luat-o in colimator pe Alina. Ce-i drept, pe un ton mai glumeț, fața de zilele trecute. Totul a pornit dupa ce concurenta a inceput sa strige de pe margine: „N-a mai apucat Oltin sa dea și avem…

- Elena Basescu și Bogdan Ionescu au facut nunta mare, cei doi iubiței spuneau ca și-au gasit fiecare perechea pana la sfarșitul vieții, dar… In ciuda celor doi copii pe care-I au, Eba și Bogdan au rupt mariajul! Iata ca problemele nu i-au ocolit pe cei doi, deși nu au vorbit niciodata de neințelegeri,…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Exatlon 24 martie. Accidentare urata in timpul confruntarii ”Razboinicilor” cu ”Faimoșii” in tabara ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat in timpul probei pentru casa. Razboinicul s-a lovit la nas, in timp ce cobora pe toboganul cu apa. Alex a reușit sa duca proba pana la capat, insa la final…

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit de curand de curand cunoscutei…

- “Razboinicii” au pierdut pentru a cincea oara casa și protecția. “Faimoșii” s-au impus cu scorul de 10-7, iar Ștefan este foarte trist. Mai ales ca, din ce susține, echipa a pierdut din cauza sa. „Cred ca azi am avut o piesa slaba in echipa: eu. Daca obțineam puncte nu mai pierdeam. Cand suntem atat…

- Giani Kirița a vorbit despre rolul pe care il are la Exatlon, in echipa “Faimoșilor”. Liderul echipei sale a dezvaluit și motivul pentru care “Razboinicii” pierd la mai multe jocuri. „Liderul e cel mai important pentru ca formeaza echipa. Intre noi nu va fi ca la ei. Razboinicii nu au un lider și nici…

- Gina Pistol, in lacrimi. In cadrul ediției trecute, vedetele de la „Asia Express” au trait emoții puternice, dupa ce s-au intrecut in ritmuri tradiționale, incercand sa deprinda pașii de dans ale localnicilor. Iar la final, prezentatoarea emisiunii a izbucnit in plans, pentru ca una dintre cele mai…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Mama unui copil de 12 ani care s-a sinucis a distribuit o fotografie cu cel care și-a luat viața, in sicriu, și a transmis și un mesaj. Copilul s-ar fi spanzurat pentru ca a fost agresat de colegii lui. Mama indurerata trage, astfel, un semnal de alarma. Andrew Michael Leach s-a sinucis prin spanzurare…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- La doua zile de la moartea Israelei, au ieșit la iveala detalii neștiute din viața ei, dar și despre fostul ei soț, Liviu Arteni, cu care a fost casatorita timp de zece ani. Potrivit click.ro, fiica decedatei și Liviu nu iși vorbesc de ceva timp și asta din cauza comportamentului violent pe care acesta…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- EXATLON ROMANIA, 6 martie 2018. ELIMINARE Razboinici. Luni, 5 martie, a fost o zi neagra pentru Razboinici, care au pierdut in fața Faimoșilor cu un scor incredibil: 10 la 1, singurul punct fiind adus de Alex.

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Exatlon. Anca a fost ultima concurenta eliminata din competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Ea s-a intors acasa și a fost așteptata la aeroport de fratele ei, dar și de mai mulți prieteni. Anca Mihailescu a fost eliminata in ediția de marți, 27 februarie, fiind nominalizata de echipa.…

- Anca a parasit competiția Exatlon și urmeaza sa se intoarca din Republica Dominicana. Aceasta a fost eliminata in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Ioana Mihailescu, mama Ancai, spune ca se bucura ca fiica ei se intoarce acasa și ca se aștepta ca ea sa fie eliminata. „Ma așteptam…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- EXATLON 13 FEBRUARIE. S-a decis! Flo este concurentul care a fost eliminate, dupa concursul care a avut loc marti seara. Bunica lui a izbucnit in lacrimi, dupa ce Flo a fost scos din competitie. A

- Larisa de la Exatlon este o sportiva buna si a demonstrat asta si in Republica Dominicana, unde a reusit sa castige cele mai multe probe in care a luptat impotriva „Razboinicilor”. Desi este noua in concurs, colegii sai nu au nominalizat-o pentru eliminare. Telespectatorii emisiunii nu stiu inca foarte…

- Anda Adam nu a rezistat in cadrul competitiei dificile din cauza problemelor de sanatate aparute in timpul probelor solicitante de la "Exatlon", asa ca s-a intors de urgenta in tara. La cateva zile dupa ce a pasit pe pamant romanesc, artista a mers la un medic care i-a spus ca trebuie sa se opereze…

- "Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita. "E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita Citeste si EXATLON. Cine este castigatorul surpriza al concursului de pana…

- Concurenții propuși pentru eliminare la Exatlon. Catalin Cazacu, la un pas sa plece acasa, dupa ce in urma cu doar cateva Zile, Clauda Pavel a parasit competiția. Vladimir Draghia a nominalizat-o pe Diana Bulimar, Catalin Cazacu l-a nominalizat pe Flo, iar cativa concurenti l-au nominalizat pe Ion Oncescu.…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- „Bravo ai stil! All Stars”, competitie la un alt nivel. Emisiunea aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului . Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute prin…