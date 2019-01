Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al show-ului fenomen incepe sambata, 12 ianuarie, la ora 20:00, la Kanal D. Mai este foarte putin timp pana cand se va da startul celei mai asteptate competitii sportive din Romania – „Exatlon”! Show-ul fenomen care a cucerit inimile milioanelor de telespectatori si a readus…

- Exatlon 8 decembrie 2018. Prezentatorul emisiunii Exatlon, Cosmin Cernat, a facut un anunț care i-a uimit pe jucatori. De acum incolo, nu va mai exista jocul pentru vila, iar concurenții ramași in competiție vor sta in casa. Totodata, jocurile vor fi doar individuale. „Vor fi jocuri individuale. De…

- EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Joi seara, la Exatlon, tensiunea atinge cote maxime. Faimoșii și Razboinicii joaca pentru vila. Ambele echipe vor sa caștige. EXATLON Romania, 29 noiembrie 2018. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii Exatlon, a facut un anunț mult așteptat de fanii competiției.…

- Schimbari importante pentru femei in ceea ce priveste varsta de pensionare. Potrivit unei decizii luate de Guvern prin OUG, femeile vor putea iesi la pensie la acceasi varsta ca si barbatii. Pana acum, femeile se puteau pensiona la 63 de ani, iar barbatii, la 65 de ani. Una dintre modificarile aduse,…

- EXATLON ROMANIA, 11 noiembrie 2018. Razboinicii au caștigat, sambata, jocul pentru vila. Deși meciul a fost unul destul de echilibrat și cele doua echipe s-au menținut tot timpul aproape la egalitate, Razboinicii au avut mai mult noroc la ultimele meciuri și au reușit sa pastreze vila. EXATLON…

- Andreea Mantea va trece, in viitorul apropiat, de la o emisiune matrimoniala la alta, dand „Te vreau langa mine” pe reality-show-ul „Puterea dragostei”. Cum acesta se va transmite din Turcia, unde exista deja o casa amenajata pentru concurenți, bruneta se pregatește pentru o relocare temporara in țara…

- Este vorba despre Ana Laura Gonzalez, una dintre concurentele din Mexic, scrie huff.ro. Cei doi au fost prinși in timp ce se sarutau in apa. Citeste si EXATLON. Cosmin Cernat, vestea trista pentru concurenti: "A plecat dintre noi!" Iulian Pitea a declarat in urma cu ceva timp, dupa…

- Postul Kanal D a decis sa reduca numarul de episoade ale Exatlon, astfel ca reality-show-ul se va vedea de patru ori pe saptamana, in loc de cinci. Modificarea in grila de program va intra in vigoare de saptamana viitoare. Exatlon se va vedea la Kanal D de joi pana duminica, incepand cu saptamana viitoare,…