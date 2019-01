Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, Lamborghini a publicat o imagine teaser cu viitorul Huracan facelift. Fotografia a fost publicata pe platforma Unica, o aplicație dedicata exclusiv clienților Lamborghini. Acum, reprezentanții Lamborghini au decis sa "rupa tacerea" și au publicat detalii complete și o galerie…

- Zi, noapte, final sau inceput de saptamana, vara sau iarna. De la un protest violent in mijlocul zilei, la o seara spectaculoasa de spectacol. Azi intr-un sat din Ialomița, maine la o aplicație militara in Polonia. Viața unui fotoreporter se numara in evenimentele la care participa. Bucuriile lui sunt…

- Paulina Gretzky (29 de ani), fiica lui Wayne Gretzky, cel mai mare hocheist din istorie, este unul dintre cele mai in voga personaje de pe Instagram. In urma cu doua luni Paulina le-a dat o veste dezamagitoare fanilor. Fiica legendei hocheiului canadian a renunțat la a posta poze pe rețelele de socializare.…

- Mirela, concurenta a emisiunii "Insula Iubirii" a reusit sa ridice cateva semne de intrebare in randul admiratorilor sai. Frumoasa bruneta a postat pe contul personal de Instagram o fotografie in care isi tine mainile in dreptul abdomenului si nu oricum! Concurenta a format o inimioara, gest pe care…