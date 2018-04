Stiri pe aceeasi tema

- Anca de la Exatlon susține ca Alina este innebunita dupa Ștefan și umbla prin preajma lui inca de la inceputul competiției. Mama Alinei susține ca fiica ei nu iși dorește un barbat precum Ștefan, ci mai degraba unul ca și Catalin Cazacu. „Imi place de Stefan, dar nu ca iubit. Stefan e frumos, amandoi…

- Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, in ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Razboinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au facut declarații neașteptate. “Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul…

- EXATLON: A caștigat echipa Faimoșilor! In urma acestui rezultat, trei persoane din echipa Razboinicilor vor fi propuse spre eliminare. Cei trei nominalizați sunt: Ștefan, Alina și Roxana. De precizat ca Ionuț, grav ranit, are imunitate, intrucat e player of the week, cel mai valoros jucator al saptamanii. …

- Autorul postaruii sustinea ca Giani, Ionut si Stefan ar urma sa paraseasca EXATLON ROMANIA. Exatlon 2 aprilie. Idila la Exatlon. Au dormit amandoi si colegii au intrat la banuieli. "Gata, suntem impreuna" "Of, am o veste rea... Nu o sa se mai difuzeze Exatlon am auzit si chiar este…

- "Tot aud despre o idila la noi in echipa. Intre Alina si Stefan. Cei doi au dormit impreuna", a spus Alex, potrivit wowbiz.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Traseu istoric pentru Faimosi si Razboinici "Au inceput vorbele in grup. Ca daca am dormit in…

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- EXATLON ROMANIA 2018: "Oltin in finala, hai Oltin ca poți", se scria pe Facebook. EXATLON ROMANIA. Imediat, internauții au raspuns prin diverse mesaje, precum: "O sa ajunga in finala fara sa vrea!" "Hai, Oltin, speram ca vei caștiga, chiar daca pana termini tu traseul, mai trec…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Giani Kirita este in continuare motiv de tensiuni intre echipe. „La ce aveti record, la stat in casa?”, le spune Giani cu ironie celor din echipa Razboinicilor. EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Luni…

- Mariana, una dintre membrele echipei Razboinilor de la show-ul Exatlon Romania, a fost eliminata din concurs. Dupa ce au pierdut inca o lupta Arena Exatlon, cei din echipa Razboinilor au ajuns din nou la eliminrai. Cei trei aflați pe lista de data aceasta au fost Alex, Ștefan și Mariana. Publicul a…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- EXATLON ROMANIA 21 martie 2018. Anca Mihailescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii, a fost extrem de fericita sa afle ca unul dintre foștii sai colegi va parasi concursul, mai ales ca dupa ce a fost eliminata a trecut de partea „Faimoșilor". Citeste si EXATLON ROMANIA…

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Se leaga o noua idila la Exatlon? Șu, daca da, cine sunt, de data aceasta, noii protagoniști? Ei bine, Alina și Catalin Cazacu au avut parte de un schimb de priviri și replici in emisiunea Exatlon de duminica seara. Reamintim ca presa mondena a vorbit și despre o relație care s-ar fi infiripat și intre…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- EXATLON ROMANIA, 18 martie 2018 O noua confruntare intre Razboinici și Faimoși are loc in aceasta seara. Premiul anunțat a fost primit cu mare entuziasm de membrii echipelor. Cu toate acestea, in echipa razboinicilor, conflictele ard mocnit. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA, 18…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON ROMANIA: Merve, jucatoarea Turciei, s-a taiat destul de serios la picior pe traseu dar a strans din dinti si a reusit sa duca jocul pana la capat, aducand punctul pentru Turcia. La final insa aceasta s-a prabusit pe nisip, sub privirile ingrozite ale colegilor ei, care i-au sarit…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- EXATLON ROMANIA. Anca de la Razboinici a fost eliminata de la EXATLON ROMANIA, in ediția de marți seara. EXATLON ROMANIA. "Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici, este Anca", a anuntat Cosmin Cernat. EXATLON ROMANIA. "Asa sunt eu, sunt un om…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Momente emoționante la Exatlon. Concurenții au izbucnit in lacrimi, atunci cand au fost intrebați pe cine vor sa aiba alaturi. Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor, in ediția de duminica, 25 februarie. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe ori comportamentul ei lasa de dorit. Radu a fost nominalizarea…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- EXATLON ROMANIA. "Imi este dor de familie, de prieteni si mi-e dor si de iubitul meu. Ma gandesc mult la el. Aici am foarte mult timp sa ma gandesc si sper ca si eu sunt printre gandurile lui asa de des cum este el pentru mine.", a spus Anca Surdu. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON Pe iubitul…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Lunile petrecut departe de casa, izolati in Republica Dominicana, pot crea legaturi speciale intre unii concurenti Exatlon, scrie WOWbiz.ro.Fanii celui mai tare show de competitie din Romania au observat ca astfel de intrigi au loc nu doar printre concurentii romani, dar si printre cei mexicani, aflati…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Mariana, de la echipa Razboinicilor, le-a explicat colegilor ei cum se poate manca o soparla. E a facut demonstratia cap-coada! Soparla era prinsa intre doua farfurii. Colegii au primit-o unii amuzati, altii cu un mare semn al mirarii pe fata.A

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…