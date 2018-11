EXATLON Romania, momente de GROAZĂ. CUTREMURELE în LANŢ au pus CONCURENŢII în ALERTĂ „Mama, iți dai seama cum s-a simțit?", „Mama, mama, ce nașpa", „Se mișca toata cabana" au fost reacțiile Razboinicilor. „Eu dormeam afara, dar cred ca dormeam atat de bine, incat n-am simțit ca dorm in ploaie. A venit Silași sa ma trezeasca, sa ma bage in baraca. La vreo 5 minute, cred ca nu am apucat sa adorm, a fost un mare cutremur. Prima data am avut impresia ca am inceput sa am vedenii, am inceput sa o iau razna, de multe ori am impresia in competiția asta și am zis sa tac, ca daca am luat-o eu razna nu mai conteaza. Dar a inceput și Diana sa țipe ca e cutremur, Doru a fugit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

