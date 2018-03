Stiri pe aceeasi tema

- Echipa #Razboinicii a ramas in cinci oameni si face imposibila desfasurarea meciurilor ca pana acum. „Incepand de la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual. Veti putea alege pe cine vreti. Nu va mai exista acel moment care mie imi placea foarte mare placaere sa-l spun ‘E momentul strategiilor’.…

- EXATLON ROMANIA 22 MARTIE KANAL D LIVE VIDEO: "Incepand de la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual. Veti putea alege pe cine vreti. Nu va mai exista acel moment care mie imi placea foarte mare placaere sa-l spun 'E momentul strategiilor'. Acesta este regulamentul Exatlon, el se aplica…

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- EXATLON ROMANIA 20 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Anca Surdu, dubla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, a acceptat sa plece in ianuarie in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza reality- showul ”Exatlon Romania”. Anca, in prezent antrenor de fitness, a lasat acasa nu numai…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- EXATLON ROMANIA, 18 martie 2018 O noua confruntare intre Razboinici și Faimoși are loc in aceasta seara. Premiul anunțat a fost primit cu mare entuziasm de membrii echipelor. Cu toate acestea, in echipa razboinicilor, conflictele ard mocnit. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA, 18…

- Exatlon, sambata, 17 martie. A fost o ediție poate mai tensionata ca niciodata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, insa replicile dure și-au gasit locul. Mai exact, Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. Fostul fotbalist…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON ROMANIA, 11 martie 2018. Duminica, 11 martie, va avea loc o noua ediție Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, ii va anunța pe concurenți pentru ce premiu se vor bate. Se anunța o ediție incendiara, in contextul in care Razboinicii dorm de 16 zile in coteț și au pierdut…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Cine este Bruce, concurentul care l-a inlocuit pe Andrei Stoica la Exatlon. Dupa plecarile succesive, in urma eliminarilor sau a accidentarilor, iata ca in ediția de miercuri seara, Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat la maximum pe Faimoși. Un nou concurent a venit sa reintregeasca echipa…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Kanal d si Cosmin Cernat au tras lozul castigator cu emisiunea-concurs Exatlon, show la care concurenti cu nume sonore sau oameni obisnuiti isi testeaza limitele pentru marele premiu de 100.000 de euro si care a adus audiente uriase postului patronat de turci. Prezentatorul acestui format a revenit…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- EXATLON ROMANIA 26 FEBRUARIE LIVE VIDEO KANAL D. Echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine, la „Exatlon". Meciul dintre Romania și Turcia de sambata seara, 24 februarie, difuzat pe Kanal D, s-a incheiat cu scorul 10-8 pentru romani, dupa o revenire spectaculoasa.…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- EXATLON ROMANIA. Starea de sanatate a lui Giani Kirita parea buna in dimineata filmarii probei, insa acesta s-a simtit rau pe drumul catre circuit, acuzand dureri de stomac. Sportivul a fost ajutat de cadrele medicale si a primit recomandarea de a nu juca in aceasta zi laEXATLON ROMANIA. EXATLON…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Exatlon continua fara Ionut Oncescu (39 de ani) de la echipa "Faimosilor", scrie click.ro. Luni seara, in cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunt cu privire la starea de sanatate a concurentului. Oncescu se retrasese temporar din concurs pentru a primi ingrijiri medicale, dar se pare ca specialistii…

- Exatlon. Mariana a recunoscut, in timpul unei discuții pe margine, ca nu este o buna inotatoare și ca se va apuca de cursuri de inot cand se va intoarce in țara. Insa nu oricum, ci in calitate de caștigatoare a concursului. Vezi si: EXATLON. Ionut Oncescu a ajuns pe mainile medicilor cu dureri…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- EXATLON ROMANIA. "Imi este dor de familie, de prieteni si mi-e dor si de iubitul meu. Ma gandesc mult la el. Aici am foarte mult timp sa ma gandesc si sper ca si eu sunt printre gandurile lui asa de des cum este el pentru mine.", a spus Anca Surdu. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON Pe iubitul…

- Razboinicii au intors scorul de la 4-0. Andrei Stoica și Diana Belbița, de la Faimoși, s-au confruntat cu echipa Mariana Nenu – Ștefan Lupu, de la Razboinici, intr-un joc pana la cinci puncte. Inițial, faimoșii Stoica și Belbița au adus repede scorul pana la 4-0, pentu echipa lor și nimeni nu ar fi…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Giani Kirița, despre replicile acide la adresa adversarilor de la „Exatlon”. Fostul fotbalist este unul dintre cei mai puternici concurenți din Echipa Faimoșilor de la „Exatlon”, cel care care s-a evidențiat pe parcursul probelor sportive in confruntarea cu echipa adversa, caștingand puncte prețiose…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Mircea Bravo, pe numele sau real Mircea Popa, este un tanar comediant din Cluj, in varsta de 30 de ani. Originar din Beclean, el a urmat cursurile Facultatii de Drept din Cluj, insa a renuntat la o cariera in avocatura pentru a se dedica unui hobby care l-a facut celebru in Romania.