Stiri pe aceeasi tema

- Diana Senteș a petrecut o perioada destul scurta la show-ul Exatlon, acolo unde a facut parte din echipa Razboinicilor. Pe cat de puțin a stat in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza emisiunea, pe atat de intensa a fost șederea ei in competiție. Nu s-a putut adapta condițiilor de acolo, coechipierii…

- Duminica, concurenții de la Exatlon Romania au jucat cel mai important meci al saptamanii, cel pentru eliminare, in urma careia s-a stabilit echipa din care va fi eliminat un jucator. Fanii au reacționat, ulterior, in mediul online.

- Faimosii si-au dat frau liber bucuriei dupa ce, pentru prima data de cand a inceput cel de-al doilea sezon „Exatlon”, castiga meciul de eliminare. A fost randul Razboinicilor sa-si ia ramas bun de la un coechipier, Calin Novacescu, dupa un meci foarte strans, care nu a fost lipsit de tensiune, nervi…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara in urma cu o saptamana, atunci cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vestea a fost data la momentul respectiv de prietena ei, Roxana Ciuhulescu. Camelia Potec, in varsta de 36 de ani, a decis sa le faca fanilor cunoștința cu fetița sa și a publicat…

- Naomi de la Exatlon a trecut prin clipe de panica, joi seara, in cea de-a doua ediție a emisiunii de la Kanal D. Concurenta din echipa Razboinicilor a fost din nou la un pas sa se inece, iar salvamarii au intervenit de urgența. Naomi a concurat impotriva lui Lili Sandu, iar in momentul in care trebuia…

- EXATLON Romania – Sezonul 2: Echipa Faimosilor este completa! Inca doi sportivi redutabili intra in cel mai spectaculos si intens show al toamnei, „Exatlon”. Au experienta sportiva, sunt foarte bine antrenati in ani de cantonamente si isi doresc sa traiasca experienta vietii lor si sa se redescopere.…