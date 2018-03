Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul adresat in cadrul unui evenimentului “Romania la Centenar”, organizat de Presedintie, seful statului a trimis sageti inspre actuala Coalitie de guvernare tocmai cand a venit vorba despre organizarea manifestarilor dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire in lipsa a ceea ce a subliniat…

- Șoferii care sunt prinși circuland fara rovinieta au nevoie de patru luni ca sa scape de plata amenzii. Actualele prevederi legislative stabilesc ca procesul verbal nu mai trebuie sa conțina fotografii doveditoare, dar daca șoferul depistat fara rovinieta nu este inștiințat in patru luni, contravenția…

- Fata de 2008, cand datoria externa a bancilor din Romania - care include liniile de finantare acordate de actionarii straini filialelor locale pe termen scurt si lung - a ajuns la 25 mld. euro acum soldul este de 10 mld. euro. Datoria externa a bancilor - care in­clu­de liniile de finantare…

- Romanii de la Allview au cazut de pe locul 2 pe locul 4 dupa numarul de unitati vandute. Nokia a crescut de la luna la luna, atingand un varf in decembrie. Gigantii Samsung si Apple au incasat anul trecut peste 70% din banii cheltuiti in total in Romania pe smartphone-uri in conditiile in…

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- Industria producatoare de covoare si mochete, de numai 20 mil. lei anual, numara sub 40 de fabrici, cu 14 unitati mai putin decat in 2008. Lipsa producatorilor locali de covoare se vede si in faptul ca majoritatea magazinelor cu produse pentru casa importa aceste produse din alte tari…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote. Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis.…

- Cum a fost primit Andrei Stoica la revenirea in țara, dupa ce a parasit Exatlon. Cei doi copii ai sai, Albert și Alex, in varsta de 4, respectiv 2 ani, soția sa, Andra, parinții, fratele sau, Bogdan Stoica, rude și prieteni, inarmați cu un banner urias cu momente din competitia “Exatlon” l-au asteptat…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanald, a facut marți seara un anunț care i-a întristat pe fani. Andrei Stoica paraseste, dupa doua luni, competitia si își pierde șansa de a câstiga marele premiu de 100.000 de euro. Andrei s-a accidentat…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- Giani Kirița, prabușit la pamant in timpul meciul internațional dintre Romania, Turcia și Grecia. Panica s-a instalat la Exatlon, iar colegii acestuia, din echipa Faimoșii s-au speriat foarte tare. Din fericire nu a avut nimic grav, insa oboseala și-a spus cuvantul. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON ROMANIA. Claudia Pavel a povestit experienta sa intr-un interviu pentru cel mai noua numar al revistei "Tango. Marea Dragoste". "Am primit propunerea la final de noiembrie 2017. Am zis da, de principiu, din prima clipa, pentru ca mi parut o idee foarte tare, mai ales ca mi s-a explicat ca…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- In tara noastra atat de frumoasa, relieful si clima ne-ar pune pe tava un numar impresionant de turisti. Oamenii care cauta peisajele romanesti sunt insa aproape alungati de infrastructura si serviciile slabe. De ce românii prefera să schieze şi să cheltuiască bani în…

- Mediul de afaceri local a trecut intr-o noua etapa de dezvoltare in conditiile in care antreprenorii au inceput sa inteleaga ca pentru cresterea businessului au nevoie de manageri profesionisti si ca pe acestia ii pot selecta chiar dintre oamenii care au crescut alaturi de companie. „Businessul…

- Comuna Salcia din județul Prahova este mica, iar bani la bugetul local sunt „bob numarat”. Din acest motiv, primarul comunei, Dan Boștina, a decis sa economiseasca fiecare leu. Și așa a ajuns in situația in care deszapezirea pe strazile din sate sa fie facuta cu ajutorul unui plug tras de cai.…

- Iubita lui Vladimir Draghia, terorizata in lipsa acestuia, in mediul virtual. Alice a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a impartașit cu admiratorii ei, experiența neplacuta prin care trece in aceasta perioada. Mai mult, iubita lui Vladimir a ținut sa precizeze ca daca va fi cazul,…

- Raluka este pe zi ce trece mai intrigata sa traiasca experiențele de la Asia Express, insa ultima pațanie a șocat-o de-a dreptul. Aceasta a vazut un caine intr-o sacoșa și a fost convinsa ca va fi dat spre consumare, iar reacția sa a fost una de nestapanit. Raluka este o fire haioasa și energica și,…

- In ultimii ani, Romania a fost clasata printre primele state din Uniunea Europeana cu cele mai multe condamnari CEDO pentru incalcarea articolului 6 din Convenție. In ciuda acestui fapt, niciun magistrat nu a suferit sancțiuni financiare sau disciplinare pentru incalcarile grave ale drepturilor fundamentale,…

- Accidentari pe capete la Exatlon. Cat vor mai rezista? Exatlon a debutat la Kanal D la inceputul acestui an, iar, de o luna si jumatate, concurentii trec zilnic prin probe fizice foarte grele, cu un grad mare de pericol de accidentare. Nu este de mirare, astfel, ca ei trebuie sa stranga din dinti si…

- ♦ Investitorii straini se plang ca statul a avut in 2017 cele mai mici cheltuieli de investitii din ultimii 12 ani ♦ Dar nici ei nu s-au grabit sa bage bani in economia Romaniei. Anul 2018 trebuie sa fie un an al reluarii investitiilor – sustin in cor economistii. Insa este un mare semn…

- De aceasta data insa, cei doi concurenti sunt din tabara mexicanilor si se pare ca ar fi vorba despre Ana Logo, o fosta gimnasta si Octagon, concurentul mascat, care a cam dat de pamant cu romanii nostri in timpul confruntarilor, dupa cum precizeaza vip24.ro Dupa ce imaginile au aparut si pe retele…

- Lunile petrecut departe de casa, izolati in Republica Dominicana, pot crea legaturi speciale intre unii concurenti Exatlon, scrie WOWbiz.ro.Fanii celui mai tare show de competitie din Romania au observat ca astfel de intrigi au loc nu doar printre concurentii romani, dar si printre cei mexicani, aflati…

- Cuvantul lui Catalin Cazacu nu mai valoreaza nimic in fata iubitei lui! Degeaba i-a promis marea cu sarea, caci la televizor Ana Roman nu a vazut vreo davada de dragoste, ci dimpotriva! A constatat ca partanerul ei incearca sa o cucereasca pe Claudia Pavel, aka Cream. Nici gesturile pe care el le-a…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Anda Adam a fost prima fata eliminata din Echipa Faimosilor de la Exatlon. Cu toate acestea, inca se vorbeste despre performanta ei din Republica Dominicana, iar cateva intrebari au ramas in mintea fanilor.Aseara, la WOWbiz, Andreea Mantea a incercat sa faca lumina la o intrebare ce a stat pe…

- Dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate ca Ana Roman a decis sa il paraseasca pe Catalin Cazacu, din cauza comportamentului pe care l-a avut in show-ul Exatlon fata de Claudia Pavel (Vezi AICI mai multe), bruneta a confirmat acest lucru printr-o mesaj postat pe retelele…

- Plecarea Claudiei Pavel a creat un adevarat razboi in echipa Faimosilor de la Exatlon. Atat Diana Bulimar, cat si Anca Surdu au fost invinovatite de unii membri din echipa, chiar si de cantareata, deoarece o propusese spre eliminare.

- Haustarter este prima companie din Romania specializata in creșterea productivitații și imbunatațirea sanatații oamenilor care lucreaza in birouri și nu numai, prin intermediul design-ului biophilic și al principiilor emergente din aceasta noua știința. Astfel, rezultatele a peste 1.000 de cercetari…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- Anda Adam a ajuns in Romania, ea fiind eliminata de la cea mai tare emisiune–concurs, Exatlon, scrie wowbiz.ro. Proaspat sosita pe aeroport, dupa ce si-a imbratisat si si-a sarutat familia, sotul, Sorin Andrei, si fetita, Evelin, Anda Adam ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit ca…

- Huburile ar putea reprezenta 2-3% din totalul stocului de birouri in urmatorii doi ani. In prezent, aceste spatii de co-working reprezinta 1% din cele 3,3 mil. mp de birouri din Romania. Aproximativ 30.000 de metri patrati de spatii de birouri functioneaza in Bucuresti ca huburi, adica zone…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, citata de Agerpres. "Haideţi să analizăm o relaţie, diferenţa…

- Diviziile medicale ale gigantilor internationali furnizeaza pentru spitalele romanesti echipamente medicale precum RMN (rezonanta magnetica nucleara), CT (computer tomograf), ecografe, atat pentru unitatile publice, cat si pentru spitalele private. Americanii de la General Electric (GE),…

- Claudia Pavel a ajuns de urgenta la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a facut. Cream a fost invadata de bube, iar problemele de sanatate au doborat-o. In Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a confruntat nu doar cu probele de rezistenta…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Agenttia de turism Christian Tour, condusa de fratii Cristian si Marius Pandel, a incheiat anul 2017 cu vanzari de peste 70 de milioane de euro, in crestere cu 5% fata de 2016, conform datelor furnizate de catre companie. Anul trecut, compania a deschis o firma de incoming in…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Beyonce de Romania a lasat la vedere un detaliu care dovedește ca nu prea acorda importanța felului in care se prezinta. Beyonce de Romania, care are o fetița cu manelistul Nicolae Guța , este recunoscuta pentru dependența de operații estetice. De-a lungul anilor, Beyonce de Romania a suferit numeroase…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- ♦ Gigantul francez Lactalis va muta productia din localitatea Kogalniceanu, judetul Constanta, in localitatea Campulung Moldovenesc din judetul Suceava. Mai exact, activitatea se muta din fabrica preluata in 2008 odata cu grupul LaDorna in fabrica Raraul preluata odata cu grupul Albalact acum aproape…