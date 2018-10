Stiri pe aceeasi tema

- Ediția Exatlon din 13 octombrie s-a terminat la spital pentru o concurenta din echipa Razboinicilor. Beatrice Olaru s-a accidentat grav și nu a mai putut continua alergarea in timpul unei probe a concursului. Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in…

- Exatlon, 11 octombrie. Accidentarile se țin lanț in competiția din Republica Dominicana. Corina Petruț s-a accidentat grav și a ajuns pe mana medicilor. Razboinica a cazut de la inalțime in timpul unei probe și a fost transportata de urgența la spital. Exatlon, 11 octombrie. Corina Petruț a cazut pe…

- Echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania va avea un nou membru, spre bucuria coechipierilor. Echipa Faimosilor de la Exatlon a caștigat detașat aseara in fața Razboinicilor, in jocul pentru vila, cu scorul de 10 la 4, astfel ca aceștia și-au pastrat locul in casa, in timp ce adversarii s-au reintors…

- Ana Simia a sosit in Romania dupa o luna petrecuta in Republica Dominicana, performand pe traseele „Exatlon”, unde a luptat ca o leoaica pentru echipa sa, doborand recorduri sau aducand de numeroase ori punctul victoriei pentru Razboinici. Bataioasa, cu zambetul pe buze și ovaționata de cei care se…

- Tensiunile au atins cote alarmante in tabara Razboinicilor, in urma infrangerii dureroase in jocul de aseara, scrie click.ro. Presiunea jocului și certurile intre concurenți au destabilizat armonia echipei. Colegii au propus-o pe Simia spre eliminare pentru ca considera o persoana care iși saboteaza…

- Un cutremur destul de puternic s-a produs in Republica Dominicana, iar acesta a fost simțit și de catre concurenții de la Exatlon sezonul 2. "Mama, iti dai seama cum s-a simtit?”, „Mama, mama, ce naspa”, „Se misca toata cabana” au fost cateva dintre reactiile Razboinicilor, care s-au speriat…