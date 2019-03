EXATLON ROMANIA 7 MARTIE 2019 LIVE VIDEO: Eliminare şocantă, ninemi nu se aştepta. Primele reacţii EXATLON ROMANIA 7 MARTIE 2019 LIVE VIDEO: Andrei Boțoaca, zis „Giubi", unul dintre concurenții de la Exatlon, a avut, in jocul special, o ieșire nervoasa, care a șocat pe toata lumea. Suparat ca a pierdut punctul, tanarul a lovit cu piciorul panourile de protecție. Pe traseu, „Giubi" a avut, in prima faza, un avans liniștitor, dar pe final a clacat. Super dezamagit, a ales sa se razbune pe bețele pe care le-a aruncat in final. Unul a fost, de altfel, distrus complet. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, un nou duel aprig intre Faimoși și Razboinici a avut loc pe traseele de la „Exatlon” Romania, din Republica Dominicana, cele doua echipe luptand pentru a caștiga Special Game - o „iesire” exotica din campurile Exatlona. Echipa Faimoșilor a reușit sa se impuna cu scorul de 10 la 8, la…

- Tensiune și agitație in cadrul celor doua echipe de la „Exatlon”. Marți seara, va fi o confruntare decisiva in urma careia un concurent va parasi competiția și se va intoarce in Romania.

- Concurenții de la Exatlon iși țin tot mai greu nervii in frau. Nervos din cale afara ca a pierdut un punct pe care-l considera ca și caștigat, Andrei Botoaca, zis Giubi, și-a ieșit din minți. "Faimosul" Giubi a rupt elementele de la final, de nervi. A lovit cu bețele pana cand acestea s-au rupt. Apoi,…

- EXATLON ROMANIA 2019: Cosmin Cernat a anunțat ca drumul antrenorilor Giani Kirița și Vladimir Draghia s-a incheiat: „Veți merge mai departe singuri pentru ca Vladimir Draghia și Giani Kirița iși incheie misiunea excepționala". „Plec din familia asta, dar ii las cu capul sus. Sunt niște Razboinici…

- Nimeni nu se aștepta la asta! Unul dintre cei mai apreciați baieți din casa „Puterea dragostei” a fost eliminat. Madalin None, caci despre el este vorba, a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca fost eliminat de la „Puterea Dragostei”, cel mai iubit show al momentului din Romania! Citește și:…

- EXATLON ROMANIA 12 februarie 2019 LIVE VIDEO: Razboinici vs Faimoși. Tensiuni maxime pentru cele doua echipe in meciul de marți seara de la Exatlon. Un baiat va parasi competiția dupa jocul de protecție dintre Razboinici și Faimoși. Dupa ce in ultimele doua jocuri de protecție, Razboinicii…

- Anul 2019 vine cu o veste importanta pentru o echipa de tradiție din Romania. Metalul Reșița, fosta CSM in Divizia A, și-a recuperat culorile și palmaresul cu care și-a derulat existența in perioada romantica a fotbalului romanesc, cand caștiga un titlu (1931) și o Cupa a Romaniei (1954). Palmaresul…

- Trei jucatoare de la Volei Alba Blaj, Nneka Onyejekwe, Ioana Baciu și Ramona Rus au fost convocate la naționala Romaniei, care va disputa, pe 5 și 9 ianuarie 2019, ultimele doua meciuri de calificare la turneul final al Campionatului European de Volei 2019, ce se va desfașura, in perioada 23 august…