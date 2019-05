Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- In editia din 26 martie a avut loc cel de-al noualea joc de protectie pe traseele de la „Exatlon Romania“, din Republica Dominicana, Razboinicii reusind inca o victorie in fata Faimosilor, cu scorul de 10 la 7.

- EXATLON ROMANIA 24 MARTIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D. Miza jocului din aceasta seara este uriașa: echipa care va caștiga jocul, va caștiga și VILA. EXATLON ROMANIA 24 MARTIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 24 MARTIE 2019 LIVE VIDEO KANAL D. Va fi al 11-lea joc pentru Vila. Razboinicii…

- EXATLON ROMANIA 23 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Razboinicii și Faimoșii se vor confrunta intr-un nou duel la Exatlon Romania in aceasta seara. Ediția de azi va fi una extrem de tensionata. Dupa ce Faimoșii au pierdut jocul pentru protecție și Mario Fresh a parasit Republica Dominicana,…

- Exatlon Romania 26 februarie: Zi plina de tristete la Exatlon Romania! Faimosii si Razboinicii au primit o veste la care nu se asteptau. Antrenorii Vladimir Draghia și Giani Kirița au plecat din Republica Dominicana, ”stalpii” echipei Faimoșilor și, respectiv, Razboinicilor de la Exatlon luandu-și ”Adio”…

- Ediția de marți seara a concursului TV Exatlon s-a soldat cu o eliminare de rasunet in tabara Faimoșilor. La finalul celor doua runde dintre Faimoși și Razboinici, primii au terminat cu patru puncte avans.

- Faimoșii au caștigat, in urma jocului de puzzle, un premiu care i-a destins și le-a adus bucurie in suflete: accesorii din care au putut confecționa daruri pentru cei de acasa. Concurenții au putut confecționa mici daruri pentru cei dragi, ca amintiri din Republica Dominicana. Faimoșii nu au uitat…

- Irina Postolea a trecut prin momente de panica, in ediția Exatlon, de duminica seara. Razboinica s-a prabuși pe traseu, in timul unui joc cu Faimoșii și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Razboinica Irina Postolea s-a lovit pe traseu, la tiroliana. Deși a reușit sa termine meciul, la finalul acestuia,…