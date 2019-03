EXATLON Romania 4 martie 2019, MOMENTE DRAMATICE. Irina s-a accidentat grav FOTO Intrata pe traseu cu una dintre cele mai bine cotate Faimoase, Andreea Arsine, judoka a incercat sa recupereze si sa castige avantaj competitiv in fata adversarei, insa nu a mai ajuns la final, avand nevoie de ajutorul coechipierilor pentru a fi scoasa de sub plasa si pusa pe targa pentru a primi ingrijiri medicale, scrie stirilekanald.ro. Razboinicii au fost vadit marcati de accidentarea colegei lor, pierzand la scorul de 10-7, in ciuda eforturilor fetelor din echipa, care au reusit sa se concentreze mai mult la final si sa aduca toate cele 7 puncte pentru echipa albastra. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

