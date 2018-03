Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 2018: "Oltin in finala, hai Oltin ca poți", se scria pe Facebook. EXATLON ROMANIA. Imediat, internauții au raspuns prin diverse mesaje, precum: "O sa ajunga in finala fara sa vrea!" "Hai, Oltin, speram ca vei caștiga, chiar daca pana termini tu traseul, mai trec…

- EXATLON ROMANIA 29 MARTIE 2018: KANAL D LIVE VIDEO. Oltin Hurezeanu, Diana Bulimar si Larisa Vasile au fost nominalizati marti seara de coechipieri pentru eliminare, insa niciunul dintre Faimosi nu se astepta ca persoana eliminata sa fie altcineva decat Oltin Hurezeanu. Totusi, in urma unei mobilizari…

- Anda Adam a vorbit despre strategia "Faimosilor" prin care ar fi fost eliminat Oltin, dar, in urma voturilor, Diana Bulimar este cea va pleca acasa! Anca Surdu, adevarul despre EXATLON ROMANIA. "Nu stiu de ce nu s-au dat imaginile la TV!" "Au facut o strategie, dar socoteala de acasa…

- Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, batalia intre Faimosi și Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor. Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- „Dragii mei, puteți face inca un milion de petiții. Tata tot acolo ramane, stați calmi. Daca pentru o secunda credeți ca acele „grupulețe" ale voastre in care va scrieți frustrarile vor fi luate in seama, inseamna ca ați luat-o razna. Daca nu sunteți capabili sa ințelegeți ce inseamna o competiție,…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Acesta spune ca Razboinicii joaca murdar și il propun mereu pe Oltin in jocurile lor pentru a slabi Echipa Faimoșilor. Catalin Cazacu a vorbit despre framantarile sale mai deschis ca niciodata. Acesta a spus tot ce il supara lasand sa ințeleaga…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- Imaginile au fost difuzate in cadrul editiei de luni, dupa meciul principal, iar detaliul de pe perete a fost vizibil chiar pe mijlocul ecranului in timpul unui dialog intre Larisa Vasile si Diana Belbita. Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei…

- Giani Kirița a vorbit despre rolul pe care il are la Exatlon, in echipa “Faimoșilor”. Liderul echipei sale a dezvaluit și motivul pentru care “Razboinicii” pierd la mai multe jocuri. „Liderul e cel mai important pentru ca formeaza echipa. Intre noi nu va fi ca la ei. Razboinicii nu au un lider și nici…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON ROMANIA, 11 martie 2018. Duminica, 11 martie, va avea loc o noua ediție Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, ii va anunța pe concurenți pentru ce premiu se vor bate. Se anunța o ediție incendiara, in contextul in care Razboinicii dorm de 16 zile in coteț și au pierdut…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- In aceasta saptamana, romanii se vor duela din nou cu turcii, care vor sa isi ia revansa dupa ce au pierdut in urma unei reveniri spectaculoase a romanilor in meciul anterior. Giani Kirita a promis ca romanii vor fi mult mai concentrati, pentru ca scorul din meciul anterior nu a reflectat…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Cosmin Cernat a anunțat ca Giani Chirița are și el probleme, dupa ce deja Ion Oncescu a parasit competitia din motive de sanatate. ”Tot mai multe accidentari. Giani lipsteste si el astazi, este la spital tot din motive de sanatate", a spus Cosmin Cernat, in editia…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Exatlon continua fara Ionut Oncescu (39 de ani) de la echipa "Faimosilor", scrie click.ro. Luni seara, in cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunt cu privire la starea de sanatate a concurentului. Oncescu se retrasese temporar din concurs pentru a primi ingrijiri medicale, dar se pare ca specialistii…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Ion Oncescu este concurentul atipic din echipa Faimoșilor.In ultimele ediții ale Exatlon, s-a putut observa ca ceilalți din echipa tind sa-l marginalizeze și se plang de faptul ca acesta ar avea un comportament ciudat.Fostul campion la skandenberg face plimbari nocturne singur și este mai retras in…

- “Exatlon” a devenit rapid un adevarat fenomen in Romania, competitia fiind urmarita de milioane de romani, in fiecare zi a difuzarii. Concurentii celor doua tabere, Faimosii si Razboinicii, au evoluat treptat si, pentru tineri, acestia reprezinta adevarate modele de urmat. “Exatlon” inseamna traire,…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D, concurent eliminat: Decizia finala a fost a telespectatorilor, care au putut vota telefonic, prin SMS, favoritul pe care au dorit sa il salveze de la eliminare. nainte de a dezvalui numele concurentului eliminat de la EXATLON, prezentatorul Cosmin Cernat, le-a…

- EXATLON 13 februarie 2018. Razboinica nu se lasa, este optimista si spera sa se recupereze cat mai repede pentru a continua concursul. "Nu pot sa-mi misc picioarele. Imi doresc sa nu fie nimic grav. Doua zile nu pot sa joc. Moralul meu este sus, zambesc, am incredere in echipa mea si vreau sa castigam…

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- EXATLON, 6 februarie.A Ce disputa! ”Faimosii” au condus cu 6-3, dar au fost invinsi, incredibil, dupa o serie de exceptie a ”Razboinicilor”.A Giani Kirita s-a luat de coechipierii lui, la final.A

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…