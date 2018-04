Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 2 aprilie! Se pare ca a venit randul Faimoșilor sa-și piarda controlul, dupa ce au pierdut jocul cu Razboinicii. Faptul ca nu s-au bucurat de excursia primita, Giani Kirița i-a reproșat anumite lui lui Vladimir Draghia, iar acesta nu s-a putut abține și i-a raspuns. “A fost o discuție imediat…

- Diana Bulimar, primele declarații dupa eliminarea de la Exatlon. Sportiva a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre ceilalți concurenți. “Ma bucur ca am venit acasa, dar imi pare si rau. Au fost trei luni superbe pline de aventura. Ma opreau…

- EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii și Faimoșii se vor infrunta intr-o noua batalie in cadrul Exatlon Romania. EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Faimosii au castigat proba bonus din editia Exatlon 1 aprilie. Acesti au avut dreptul sa vorbeasca prin…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: Numarul celor ramasi in cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, pus in joc la Exatlon, este tot mai mic de la o editie la alta. In echipa rosie, cea a Faimosilor, 7 concurenti se lupta pentru a castiga concursul, iar in cea a Razboinicilor sunt 5 oameni care dau tot…

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- EXATLON ROMANIA 31 MARTIE LIVE VIDEO KANAL D. Astazi vom avea din nou premiu dublu la Exatlon. Primul premiu este CASA și un premiu surpriza pe care Cosmin Cernat il va anunța la debutul episodului. Cert e ca din promoul emisiunii, reacție de bucurie a ambelor echipe arata importanța premiului.…

- Anda Adam a vorbit despre strategia "Faimosilor" prin care ar fi fost eliminat Oltin, dar, in urma voturilor, Diana Bulimar este cea va pleca acasa! Anca Surdu, adevarul despre EXATLON ROMANIA. "Nu stiu de ce nu s-au dat imaginile la TV!" "Au facut o strategie, dar socoteala de acasa…

- Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, batalia intre Faimosi și Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor. Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- Moment uluitor povestit de Diana Bulimar, fosta componenta a lotului olimpic de gimnastica. Sportiva a dezvaluit la reality-show-ul Exatlon ca a fost fortata sa se retraga inaintea finalei de la barna din cadrul JO de la Londra pentru a-i lasa locul Larisei Iordache. Diana Bulimar, constransa…

- Exatlon ROMANIA 27 martie. Valentin a castigat imunitatea la proba individuala! Faimosii se pregatesc sa faca nominalizari. De la Faimoși, player of the week este Catalin Cazacu, deci el nu poate fi eliminat și va face o eliminare. Valentin Chiș a caștigat proba imunitații, in confruntarea…

- „Dragii mei, puteți face inca un milion de petiții. Tata tot acolo ramane, stați calmi. Daca pentru o secunda credeți ca acele „grupulețe" ale voastre in care va scrieți frustrarile vor fi luate in seama, inseamna ca ați luat-o razna. Daca nu sunteți capabili sa ințelegeți ce inseamna o competiție,…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Acesta spune ca Razboinicii joaca murdar și il propun mereu pe Oltin in jocurile lor pentru a slabi Echipa Faimoșilor. Catalin Cazacu a vorbit despre framantarile sale mai deschis ca niciodata. Acesta a spus tot ce il supara lasand sa ințeleaga…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA 16 martie 2018. Din promoul ediției de maine, difuzat de Kanal D, se observa cum cei trei Faimoși vin la concurs cu tricourile pe cap, acoperindu-le fața. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 16 martie 2018.. In momentul in care aceștia iși dau jos tricourile, echipa Razboinicilor…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Mesajul lui Vladimir Draghia pentru tineri. “Exatlon” a devenit rapid, inca de la debut, cel mai iubit reality din Romania, un adevarat fenomen, care a insuflat tuturor categoriilor de public, copii, tineri, parinți sau bunici, dorința de competiție și dragostea pentru sport. Fiecare ediție este urmarita…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- Cine este Bruce, concurentul care l-a inlocuit pe Andrei Stoica la Exatlon. Dupa plecarile succesive, in urma eliminarilor sau a accidentarilor, iata ca in ediția de miercuri seara, Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat la maximum pe Faimoși. Un nou concurent a venit sa reintregeasca echipa…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Razboinicii au intors scorul de la 4-0. Andrei Stoica și Diana Belbița, de la Faimoși, s-au confruntat cu echipa Mariana Nenu – Ștefan Lupu, de la Razboinici, intr-un joc pana la cinci puncte. Inițial, faimoșii Stoica și Belbița au adus repede scorul pana la 4-0, pentu echipa lor și nimeni nu ar fi…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- EXATLON 13 februarie 2018. Razboinica nu se lasa, este optimista si spera sa se recupereze cat mai repede pentru a continua concursul. "Nu pot sa-mi misc picioarele. Imi doresc sa nu fie nimic grav. Doua zile nu pot sa joc. Moralul meu este sus, zambesc, am incredere in echipa mea si vreau sa castigam…

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Incepand cu duminica seara, zece vedete din Romania concureaza impotriva unor oameni obișnuiți pentru a intra in posesia unui premiu de 100.000 de euro. Deși vedetele formeaza Echipa Faimoșilor, un nume mai potrivit ar fi fost …”tatuați și fioroși”! Vladimir Draghia, Giani Kirița și Catalin Cazacu se…

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…