- EXATLON ROMANIA, 28 aprilie 2019. RAZBOINICII - FAIMOȘII, confruntarea serii, REZULTAT. Duminica seara, are loc o noua ediție a emisiunii „Exatlon” la Kanal D. Miza jocului este speciala, dupa a anunțat Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii.

- Concurentele isi etaleaza veleitatile artistice si isi pun in valoare simtul abilitatile stilistice, toate cu scopul de a-i impresiona pe jurati. In Gala de sambata seara, o situatie fara precedent incinge spiritele. In urma afisarii procentajului voturilor telespectatorilor, Catalin Botezatu tuna…

- Cu 1,1 milioane de abonati pe YouTube, Dorian Popa a reusit sa cucereasca tanara generatie, iar melodia “Hatz”, lansata anul trecut si compusa de Shift , a adunat pana acum peste 44 de milioane de vizualizari si aproape 400.000 de aprecieri, cifre uriase pentru industria muzicala din Romania. Joi, 28…

- EXATLON ROMANIA 26 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D. ituatie speciala in jocul de aventura de astazi. In cazul in care Faimosii vor castiga premiul, Andrei Botoaca nu va putea participa la excursie, drept pedeapsa pentru comportamentul pe care l-a avut in urma cu cateva zile. Andrei Botoaca…

- Radio Impuls intra din 1 martie in portofoliul Dogan Media, grupul care detine postul de televiziune Kanal D. Formate revolutionare precum „Exatlon”, „Bravo, ai stil!”, serialele turcesti, abordarea inovativa a Stirilor au facut din Kanal D un model pentru competitorii sai si au creat alternative…

- Calin Șerban a pierdut duelul de marți seara, de la Exatlon. Ciprian Mariș l-a invins pe Faimos cu scorul de 3 la 0, astfel ca brașoveanul se va intoarce in Romania. Schimbarea din timpul duelului anunțata de Cosmin Cernat a fost ca acel concurent care pleaca de la 3 vieți și ajunge la zero, va pleca…

- Cosmin Cernat prezinta, din Republica Dominicana, una dintre cele mai dure competiții sportive, reality-show-ul "Exatlon" de la Kanal D, care a ajuns deja la al treilea sezon. Și el, la randul lui, este foarte activ: iși incepe ziua fie alergand pe plajele insorite, fie tragand de fiare la sala. Pprezentatorul…

- Giani Kirița este cunoscut pentru temperamentul lui vulcanic și pentru faptul ca spune exact ce gandește, fara ocolișuri, lucru care multora dintre cei care au participat la show nu le-a convenit, scrie wowbiz.ro. Este și cazul lui Silviu Nicolae, fost participant la emisiunea-concurs. Aceasta…