EXATLON ROMANIA 24 FEBRUARIE 2019. Nu se mai ascund, momente fierbinţi între doi concurenţi VIDEO Exatlon Romania 24 februarie 2019: Intre Cosmin Marin si Mihaela Popescu pare ca se leaga o frumoasa poveste. Cei doi sunt foarte apropiati inca din prima zi de cand Cosmin a intrat in competitie. Daca pana acum cei doi au petrecut ceva timp impreuna doar ei doi, acum nu par a mai avea o problema in a sta in compania colegilor. Razboinicii s-au jucat mai multe jocuri in jurul focului de tabara, iar Mihaela si Cosmin nu s-au putut dezlipi unul de celalalt. Exatlon Romania 24 februarie 2019: Duelul dintre Faimoși și Razboinici a facut inca o victima. Noua concurenta din echipa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

