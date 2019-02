Stiri pe aceeasi tema

- Stand foarte puțin la Exatlon - a fost prima eliminata din echipa Faimoșilor -, Ami n-a avut parte de accidentari și nici n-a facut foamea. Miniona cantareața s-a intors din Dominicana cu o stare de spirit buna și intr-o forma fizica excelenta, ca și cum ar fi fost la sanatoriu, nu la un concurs cu…

- Diana Pivniceru a fost nevoita sa sa paraseasca Exatlon, in urma unei accidentari grave. Sportiva a aterizat in aceasta dupa-amiaza in Romania. Faimoasa de la Exatlon a parasit competiția in lacrimi, dupa ce medicii care au vazut rezultatul RMN-ului. Diana a fost așteptata pe aeroport de logodnicul…

- Situație tensionata in cea de-a doua ediție Exatlon, de duminica seara 13 ianuarie. In timpul unei discuții, concurenții au spus ce au pe suflet. Prima persoana care a deschis subiectul a fost Razboinicul Alex Stoica. "Din echipa Faimosilor as vrea sa dau peste Costin, fotbalistul ala, sa-l mananc.…

- Exatlon”, cel mai așteptat și intens reality al momentului iși arunca din nou in lupta Faimoșii și Razboinicii, odata cu inceperea celui de-al treilea sezon al show-ului. Din 12 ianuarie, de la ora 20:00, patru zile pe saptamana, de sambata pana marți, telespectatorii vor trai la maximum emoțiile competiției…

- Scandalul dintre Giani Kirița și Silviu Nicolae este departe de a fi stins. Cei doi s-au atacat reciproc in cadrul emisiunii de la Kanal D. Dupa ce Giani Kirita l-a facut, din nou, praf in emisiunea Fan Arena, fostul Faimos Silviu Nicolae nu s-a mai putut abtine. ”Singurul om care a distrus si a tras…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: In aceasta seara, de la 19:45, cele doua echipe isi vor disputa unul dintre cele mai ravnite premii din concurs – vila. In tabara Faimosilor, doar o singura fata a mai ramas in competitie, care va avea de infruntat cele patru adversare din Echipa Razboinicilor. Un joc plin…

- Reacția lui Vladimir Draghia vine in urma conflictului pe care Madalina Predoi l-a avut cu Ionut Jaguarul, la Exatlon. Discuția a avut loc in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde cei prezenți in platou au discutat despre finala primului sezon Exatlon și despre reacția lui Ionuț, care a plans dorindu-si…