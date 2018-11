Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Cel mai important joc al competiției, jocul pentru eliminare, va avea loc astazi in Republica Dominicana. EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM EXATLON ROMANIA 18 NOIEMBRIE 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM Meciul…

- Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in care s-a accidentat, potrivit wowbiz.ro. Ea a ramas agațata in traseul suspendat, dupa ce nu i s-a mai desprins funia. Citeste si EXATLON ROMANIA 13 OCTOMBRIE: Cutremur in Republica Dominicana, momente…

- In editia de astazi a reality-ului „Exatlon”, difuzat incepand cu ora 19:45, la Kanal D, Razboinicii si Faimosii se vor duela pe terenul din Republica Dominicana pentru premiul pus in joc – panoul cu bani. Dupa ce au pierdut vila, in confruntarea cu adversarii, Faimosii au fost trimisi la baraca, starea…

- Faimosii si-au dat frau liber bucuriei dupa ce, pentru prima data de cand a inceput cel de-al doilea sezon „Exatlon”, castiga meciul de eliminare. A fost randul Razboinicilor sa-si ia ramas bun de la un coechipier, Calin Novacescu, dupa un meci foarte strans, care nu a fost lipsit de tensiune, nervi…

- Lili Sandu, una dintre concurentele de la „Exatlon”, a dovedit, pe parcursul șederii sale in Republica Dominicana, ca este o adevarata luptatoare și ca este un membru al echipei pe care colegii pot conta la nevoie. Insa artista nu este chiar atat de puternica pe cat incearca sa para. Lili nu a trecut…

- Mirel Dragan este unul dintre cei mai indragiți sportivi de la Exatlon. Mulți il percep ca fiind un dur, avand in vedere pasiunea sa pentru Kempo și rezultatele obținute. Faimosul din Republica Dominicana a caștigat de doua ori titlul de campion mondial. Totuși, firea sensibila a sportivului din echipa…

- Cel de-al doilea sezon al emisiunii-concurs „Exatlon” va avea premiera miercuri, de la ora 19.30, la Kanal D, scrie news.ro.Douazeci de concurenti, impartiti in echipe - „Faimosii” si „Razboinicii” -, vor participa la diverse probe in Republica Dominicana. Miza este premiul de 100.000 de euro.…

- Toate vedetele din echipa Faimosilor la Exatlon, sezonul 2 Cel de-al doilea sezon Exatlon este gata sa fie lansat la Kanal D. In urma preselectiilor, s-au format cele doua echipe: Luptatorii si Faimosii. Exatlon incepe mai devreme! Iata cand! Din a doua echipa fac parte nume cunoscute din showbiz,…