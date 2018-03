Stiri pe aceeasi tema

- Serialul de comedie „Las Fierbinti”, difuzat de televiziunea Pro TV, a condus topurile audientelor pe toate categoriile de public, marti seara, cand a fost urmarit de 2.234.000 de telespectatori la nivel national. „Las Fierbinti” a inregistrat 12,5 puncte de rating si 23,3% cota de piata la nivel…

- "Mariana pare cea mai corecta, e la bataie cu Bentita care a avut doua saptamani bune. La Mariana, cartile sunt proaste. E simplu, daca te certi, nu castigi", a spus Cazacu, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA: Cea mai neasteptata eliminare, fanii credeau ca va castiga competitia.…

- EXATLON ROMANIA, 18 martie 2018 O noua confruntare intre Razboinici și Faimoși are loc in aceasta seara. Premiul anunțat a fost primit cu mare entuziasm de membrii echipelor. Cu toate acestea, in echipa razboinicilor, conflictele ard mocnit. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA, 18…

- Un cutremur de magnitudine 3.9 a fost inregistrat la ora 02.22, in judetul Buzau, la 125 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.57 N ; 26.37 E, la 128 km N de Bucuresti, 56 km SE de Sfantu Gheorghe, si 10 km N de Gura Teghii.Acesta…

- Audienta totala a celor patru televiziuni care au difuzat miercuri seara interviul cu Sebastian Ghita a fost mai mica decât audienta realizata, pe acelasi interval orar, de emisiunea Exatlon de la Kanal D.

- EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Din pacate, sportivii sunt nevoiți sa mai elimine inca un concurent, cei nominalizați fiind Lupu, Roxana și Alina. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE VIDEO KANAL D. EXATLON ROMANIA 14 martie LIVE…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- La doua luni de la prima proba pe care a sustinut-o la „Exatlon”, Andrei Stoica paraseste competitia si pierde sansele de a castiga marele premiu de 100.000 de euro. Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanal d, a anuntat, marti seara, ca sportivul nu mai poate continua din cauza unor probleme de sanatate.…

- Andrei Stoica, multiplul campion mondial la kickboxing, categoria light heavyweight, si unul dintre concurentii din Echipa Faimosilor, a parasit competitia „Exatlon“, de la Kanal D, din cauza accidentarii la picior. Cosmin Cernat a facut anuntul in editia de aseara a concursului.

- Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanald, a facut marți seara un anunț care i-a întristat pe fani. Andrei Stoica paraseste, dupa doua luni, competitia si își pierde șansa de a câstiga marele premiu de 100.000 de euro. Andrei s-a accidentat…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Unite se evidentiaza, al doilea an consecutiv, cu cel mai mare tempo de crestere pe piata serviciilor de telefonie mobila. Este unicul operator care a inregistrat cresteri insemnate pe toate directiile. Baza de abonati Unite s-a majorat cu 7 %, volumul traficului de voce in retea cu 5,5%, iar volumul…

- Recent intoarsa in țara dupa cinci saptamani de participare la compeția Exatlon transmisa de Kanal D, Claudia Pavel a vorbit despre motivele reale pentru care a acceptat participarea, despre condițiile extrem de grele pe care le-a avut de infruntat pe durata participarii la reality-show, dar și despre…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- Fanii emisiunii Exatlon, difuzata pe Kanal D, cunoscut, desigur, episodul la care ne referim. A avut loc in timpul meciului internațional Romania-Turcia, difuzat in emisiunea de sambatat seara, un meci caștigat de echipa turca cu scorul de 10-6. Insa cel mai fierbinte lucru care a avut loc in acest…

- Kanal d si Cosmin Cernat au tras lozul castigator cu emisiunea-concurs Exatlon, show la care concurenti cu nume sonore sau oameni obisnuiti isi testeaza limitele pentru marele premiu de 100.000 de euro si care a adus audiente uriase postului patronat de turci. Prezentatorul acestui format a revenit…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul, potrivit news.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Acum e liniste si pace in viata lui Cosmin Cernat, prezentatorul show-ului de mare audienta “Exatlon” (Kanal D). Are o casnicie reusita alaturi de Madalina Morosanu, insa putini isi amintesc ca idila a inceput cu scandaluri mari in presa, din cauza unui aspect important: Cernat era insurat cu Monica…

- Increderea consumatorilor din Polonia a inregistrat o crestere semnificativa anul trecut, indicele optimismului acestora urcand cu 16 de puncte la 104 puncte, cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani, releva date ale companiei de cercetare citate de Warsaw Voice. Rezultatul din Polonia este…

- Cosmin Cernat a revenit în televiziune cu dreptul! El este gazda «Exatlon» (Kanal D), emisiune care de mai bine de o luna de când a început sa fie transmisa, a reusit sa aduca postului, patronat de turci, audiente

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Prima editie din sezonul opt al emisiunii „Romanii au talent”, difuzata de Pro TV vineri seara, a fost urmarita de peste 3,4 milioane de telespectatori.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 20,4 puncte de rating si 50.4% share, de…

- Meciul dintre FCSB și Lazio, incheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0, a fost lider in audințele de joi seara, cu peste 2,6 milioane de urmaritori. Media pe minut a celor de la Pro TV in intervalul orar 22:00-00:00 a fost de 2,6 milioane de telespectatori, cu peste 1,6 milioane peste Kanal D și…

- Huawei nu a ascuns niciodata indraznețul obiectiv pe care și l-a propus pe piața telefoanelor mobile. Chinezii vor, nici mai mult, nici mai puțin decat locul 1 in clasamentul mondial al vanzarilor pana in 2020. Și se pare ca sunt pe drumul cel bun. Anul trecut, Huawei a vandut 153 de milioane de telefoane,…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate ca Ana Roman a decis sa il paraseasca pe Catalin Cazacu, din cauza comportamentului pe care l-a avut in show-ul Exatlon fata de Claudia Pavel (Vezi AICI mai multe), bruneta a confirmat acest lucru printr-o mesaj postat pe retelele…

- “Exatlon” este pe locul doi in topul cautarilor pe Internet Fiecare editie a reality-ului difuzat la Kanal D, plina de suspans si adrenalina, tine cu sufletul la gura milioane de romani care isi sustin favoritii din concurs. Interesul sporit manifestat de fanii “Exatlon” se muta si in online, acolo…

- Claudia a fost deranjata de atitudinea fetelor si sustine raspicat faptul ca nu va mai exista prietenie intre ele. "Trebuie sa ne asculti macar. Nu am facut altceva decat sa gandim logic. De ce? Pe mine ma surprinde treaba asta", a spus Anca, in editia EXATLON din 6 februarie, dorind sa-si justifice…

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Bogdan Socol, jurnalist sportiv cu mare experienta, s-a alaturat show-ului “Exatlon Romania”, din Republica Dominicana. In cadrul competitiei de la Kanal D, aparitiile acestuia vor alterna cu cele ale lui Cosmin Cernat. A

- Pana acum show-ul Exatlon a avut un singur prezentator, pe Cosmin Cernat, insa lucrurile se vor schimba, un nou coleg i se va alatura, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor.

- Show-ul Exatlon, de la Kanal D, a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți, scrie libertatea.ro. Citeste si EXATLON, prima eliminare. Cine a parasit deja competitia FOTO Aceștia din urma fac parte din echipa Razboinicilor. Una dintre componentele…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Reality show-ul „Exatlon“ se dovedeste a fi de succes pentru Kanal D, dupa ce in a treia zi de difuzare a reusit sa urce pe locul al doilea in topul audientelor pe toate cele trei targeturi, surclasand Antena 1.

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Emisiunea concurs „Exatlon“ a debutat duminica seara la Kanal D. Reality show-ul filmat in Republica Dominicana, acolo unde se infrunta cele doua tabere rivale, formate din vedete si oameni obisnuiti, a clasat postul in topul audientelor la nivel national.

- Aceasta cifra include datoria totala a gospodariilor, guvernelor, sectorului financiar si companiilor din sectorul non-financiar. In acelasi timp insa, IIF subliniaza ca desi datoria totala a crescut cu 16.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea 2017 comparativ cu sfarsitul lui…

- Anul 2017 a fost al doilea cel mai cald la nivel mondial din istoria înregistrarilor meteorologice, fiind devansat doar de înabusitorul 2016, cu semne ale schimbarilor climatice care au variat de la incendii de vegetatie la o subtiere a ghetii arctice, a anuntat joi un centru de monitorizare…

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Realizator si comentator sportiv, Cosmin Cernat a revenit la Kanal D dupa opt ani de cand a parasit postul. El va prezenta un nou format achizitionat de Kanal D, Exatlon, care va debuta duminica, 7 ianuarie, de la ora 20.00.

- Exalton, noul show de la Kanal D. Iata ce vedete au plecat in Republica Dominicana pentru provocarea vietii! Cele zece vedete care intregesc echipa gladiatorilor de la Exatlon au plecat spre Republica Dominicana, locul unde se va desfasura cel mai asteptat concurs al anului 2018. Reality-ul, suta la…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Episodul special "Las Fierbinti", din 24 decembrie, a fost lider de audienta pe toate segmentele de public, iar la nivel national peste 1,9 milioane de telespectatori au urmarit comedia la PRO TV. "Las Fierbinti" a inregistrat 11.5 puncte de rating si 30.8% share pe segmentul de public comercial…