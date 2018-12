Masinile electrice ajung si in Antarctica

Un vehicul 100% ecologic, denumit Antarctica, destinat explorarii Polului Sud, a fost dezvaluit la palatul din Monaco de catre compania Venturi Automobiles, in prezenta printului Albert al II-lea. ”Cand am vizitat aproximativ 20 de statii de cercetare stiintifica in 2009 in Antarctica mi-am dat seama ca ele nu dispun… [citeste mai departe]