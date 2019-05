EXATLON ROMANIA 18 MAI 2019 LIVE VIDEO: Competiția se apropie de final iar tensiunile sunt din ce in ce mai mari in Republica Dominicana. In cadrul episodului de astazi vom avea o batalie decisiva intre trei concurenți pentru semifinalele competiției.

Pentru doua locuri in semifinale se vor duela trei baieți. Este vorba despre doi razboinici, Gabriel Nedelcu și Cristian Dumitrache, și de razboinicul Andrei Boțoaca, ”Giumbi”.

Nu mai este loc de greșeli iar in urma meciului din aceasta seara unul din cei trei va parasi Exatlon Romania.