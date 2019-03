EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2019. Război total între Faimoşi şi Războinici Faimoșii au caștigat, din nou, dreptul de a locui in vila dupa ce s-au impus cu 7-5 in fata Razboinicilor. Ambele echipe, sambata seara, și-au dorit cu orice preț sa iasa din camp și sa stea o noapte la hotel, premiul pus in joc. Dupa plecarea Mihaelei Popescu, Razboinicii și-au facut o noua strategie de joc. Deși au ramas doar șase, aceștia au reușit sa conduca scorul, inca din prima runda. Cei care au caștigat jocul, cu scorul de 10 la 7, au fost Razboinicii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

