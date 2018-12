Stiri pe aceeasi tema

- CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Cosmin Cernat a anunțat cum vor putea fi folosite medaliile. „Pentru ca vorbim de play off, inevitabil vorbim și de eliminari. Madalina Predoi are o medalie, Madalina Linguraru tot una, Beatrice Olaru are doua medalii, Iulian Pitea șase și Alin Andronic șapte medalii.…

- Yamato Zaharia a pierdut duelul cu Cristian Pulhac și a parasit competiție din Republica Dominicana. Faimosul se va intoarce in Romania, la familia și la prietenii sai. Inainte de a parasi competiția, Yamato a ținut un discurs emoționant in fața celor doi „faimoși” ramași in concurs: Cristi Pulhac…

- Monica Roșu, care a facut parte din cel de-al doilea sezon al concursului Exatlon Romania, a spus pe cine vede ea caștigator al competiției. Fosta campioana la gimnastica artistica Monica Roșu a facut parte din echipa Faimoșilor in cadrul celui de-al doilea sezon al show-ului Exatlon Romania, difuzat…

- Mirel Dragan, unul dintre componenții de baza ai echipei faimoșilor din cel de-al doilea sexon al show-ului Exatlon Romania, a parasit competiția din republica Dominicana. Mirel Dragan și-a luat la revedere de la colegii sai din echipa faimoșilor de la Exatlon Romania. Sportivul a decis sa paraseasca…

- Fosta gimnasta Monica Roșu a facut prima sa declarație dupa ce a parasit competiția Exatlon Romania. Monica Roșu a facut parte din echipa Faimoșilor in cel de- al doilea sezon al concursului Exatlon Romania , filmat in Republica Dominicana și difuzat de postul de televiziune Kanal D. Monica Roșu era…

- Se incing spiritele la show-ul Exatlon Romania, difuzat de postul de televiziune Kanal D. Dupa ce au reușit sa caștige jocul pentru vila la ștafeta, membrii echipei Razboinicilor și-au manifestat foarte puternic bucuria. Ba chiar, la finalul jocului de ștafeta, cand batalia finala s-a dat intre Cristi…

- Iulian, unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa Razbonicilor de la Exatlon Romania, ar fi pus ochii pe una dintre colegele sale. Se pare ca se naște o idila la Exatlon Romania , sezonul al doilea. Dezvaluirea a fost facuta de Ana Simia Țaran, cea care a parasit concursul Exatlon Romania…

- Probleme de sanatate pentru Cristina Nedelcu, care face parte din echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania. Aceasta s-a trezit cu pete și umflaturi pe corp dupa ce a fost mușcata de o insecta. Cristina Nedelcu este una dintre membrele echipei Faimoșilor de la concursul Exatlon Romania, sezonul al doilea…