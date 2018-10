Stiri pe aceeasi tema

- Un avion a aterizat pe mijlocul unei autostrazi din Statele Unite, printre mașinile care circulau cu viteza. Incidentul a avut loc pe autostrada Interstate 8, din San Diego, California. Avionul de mici dimensiuni...

- Doua avioane militare nigeriene au fost implicate intr-un accident in timpul repetițiilor pentru un spectacol aviatic, au transmis vineri reprezentanții forțelor aeriene din Nigeria, adaugand ca nicio persoana nu a fost ranita, relateaza Reuters. ”Confirmam un incident aviatic in care au fost implicate…

- In noaptea de 18 septembrie, o aeronava de recunoaștere ruseasca a fost doborata in Siria, 15 militari ruși fiind uciși. Avionul a fost doborat de forțele de aparare aeriana ale Siriei, cu toate acestea Rusia acuza Israelul, doar pentru ca avioanele sale au atacat Siria in acea noapte. Incidentul cu…

- Clipe de tensiune pentru pasagerii unui avion ce a revenit pe aeroportul din Sibiu, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau.Avionul trebuia sa ajunga in Nurnberg, Germania, dar a fost nevoie sa revina la sol la doar 40 de minute de la decolare.

- Clipe de tensiune pentru pasagerii unui avion ce a revenit pe aeroportul din Sibiu, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau. Avionul trebuia sa ajunga in Nurnberg, Germania, dar a fost nevoie sa revina la sol la doar 40 de minute de la decolare. Femeia in varsta de 34 de ani a fost preluata…

- Pilotul care s-a prabusit cu avionul in timpul unui show aviatic pe 7 iulie la Baza 86 Aeriana Borcea a fost declarat cetatean de onoare post-mortem. Consilierii locali din Fetesti au acordat, la sfarsitul saptamanii trecute, distinctia sotiei pilotului, ca un ultim omagiu adus tanarului care a pierit…

- Incident aviatic extrem de grav in urma cu puțin timp pe aerodromul din Fratauți. Doua avioane ale firmei timișorene Skybolt of Romania care efectuau un exercițiu de antrenament pentru mitingul aviatic Suceava Air Show s-au ciocnit in aer.Incidentul a avut loc, cel mai probabil, din cauza unei ...