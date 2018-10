EXATLON. Mama si iubita lui Ciprian Silasi, despre reactiile sale acide din ultima perioada: „A fost provocat!”

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca este un om de baza in echipa ”Faimoșilor” de la Exatlon, fostul fotbalist dinamovist Cristi Pulhac a recunoscut ca are și el slabiciuni! Cea mai mare fiind fobia pentru ace, pe care nu și-o poate invinge. Chiar inainte de a pleca la “Exatlon”, in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza…

- Beatrice, una dintre concurentele de la Exatlon 2, s-a simțit extrem de rau, nu a mai putut respira și a avut nevoie de intervenția medicilor. Aceasta a susținut ca iși mai simțea mainile, ca are gura incleștata și dificultați grave in a mai respira. Motiv pentru care “Razboinicii” i-au fost alaturi…

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- Exatlon, 1 septembrie. Scandal in echipa Faimoșilor! What’s Up s-a luat la cearta cu Adrian Blidaru, apoi cu Mirel Dragan. Au fost aruncate cuvinte grele, iar artistul a cedat in cele din urma și a plecat departe de echipa lui. Exatlon, 1 septembrie. What’s Up s-a enervat teribil și i-a reproșat lui…

- What’s Up este in prezent un artist destul de bine cotat pe piața muzicii romanești, insa situația financiara nu a fost dintotdeauna una roz, iar artistul iși amintește cu durere despre zilele cand nu-i ajungeau banii pentru a se intreține. What’s Up a povestit ca inainte de a deveni celebru s-a confruntat…

- Este oficial! Gimnasta Silvia Stroescu face parte din echipa ”Faimoșilor” la Extalon 2. Tanara considera ca aceasta competiție este o provocare pentru ea. (Reduceri mari la jocuri PC) Silvia Stroescu a obținut aurul olimpic, cu echipa de gimnastica a Romaniei, la Atena, in 2004. In același an, devenea…