Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a parasit competiția Exatlon Romania ca Mirel Dragan ajunge pe masa de operației. In urma cu cateva zile, sportivul Mirel Dragan a decis sa paraseasca concursul Exatlon Romania, care se filmeaza in Repubșlica Dominicana și este transmis de postul de televiziune Kanal D. Sportivul a decis…

- Cinci copii cu varste cuprinse intre doi si noua ani, din judetul Dambovita, au fost transportati, marti, la un spital din Bucuresti, dupa ce ar fi ingerat mai multe medicamente. Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a intamplat acest lucru.Potrivit Politiei Judetene Dambovita, cinci…

- Aurel “Mineru” Pirtea, unul dintre greii care fac show in ring și-n cușca, s-a insurat duminica seara. Multiplu campion național, luptatorul caruia Autoritatea Naționala pentru Sport și Tineret i-a conferit cea mai inalta distincție in domeniu, titlul de Maestru Emerit al Sportului, a fost nașit de…

- Razboinica Beatrice Olaru concura impotriva Cristinei Nedelcu de la Faimoșii in momentul in care s-a accidentat, potrivit wowbiz.ro. Ea a ramas agațata in traseul suspendat, dupa ce nu i s-a mai desprins funia. Citeste si EXATLON ROMANIA 13 OCTOMBRIE: Cutremur in Republica Dominicana, momente…

- O ipoteza șoc a aparut la Exatlon Romania. O concurenta din echipa roșie este suspectata ca ar fi insarcinata, iar presupusul tata este un…faimos. Ana Georgescu nu a putut participa la ultimele jocuri, din cauza problemelor de sanatate. Cosmin Cernat a explicat starea ei de sanatate folosind o formula…

- Aurelian Temișan a ajuns de urgența la spital! Ceea ce credea ca e doar o durere trecatoare la genunchi, s-a dovedit a fi, de fapt, o problema mult mai grava. Aflat la filmarile emisiunii „Te cunosc de undeva”, artistul a cerut ajutorul echipajului de ambulanța care se afla in platou. Nu a reușit, insa,…

- Doi mineri au fost transportati la spital, vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost raniti in subteranul Minei Vulcan, in timp ce lucrau la armarea unei grinzi. Cei doi au iesit singuri din mina si au primit imediat primul ajutor.