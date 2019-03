Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, la „Exatlon”, s-a disputat unul dintre cele mai importante jocuri, cel de imunitate in fața eliminarii. In ediția de aseara, victoria a fost adjudecata de Faimoși, care au reușit sa-și pastreze echipa intacta și sa trimita doua razboinice la duel. Mihaela Popescu, cea mai slab cotata concurenta…

- Duelul dintre Faimoși și Razboinici a facut inca o victima. Noua concurenta din echipa roșie, Mirela, a leșinat pur și simplu pe traseu. A fost nevoie de intervenția medicilor. Aceasta și-a revenit ulterior, dar spaima pe care a experimentat-o a marcat-o profund.

- Simona Halep, locul 2 WTA, a trecut azi de canadianca Eugenie Bouchard, locul 79 WTA, in turul II al turneului Premier 5 de la Dubai, scor 7-6 (4), 6-4. (Detalii AICI) Simona Halep va juca in turul 3 cu invingatoarea din duelul Lesia Tsurenko (23 WTA) - Lin Zhu (107 WTA Simona Halep a vorbit „la cald"…

- Catalina Șeicaru trece prin momente grele la Exatlon. Faimoasa spera de doua saptamani ca ea și echipa ei vor caștiga un premiu de comunicare și ca vor lua legatura cu cei de acasa. Concurenta a recunoscut ca ii este foarte dor de iubitul ei. "Imi este dor de iubitul meu. In fiecare seara, cand ma…

- Catalina Șeicaru de la "Exatlon" le-a dat mari emoții colegilor sai, in ediția de duminica seara, 3 februarie. Sportiva s-a accidentat grav la cap și a avut nevoie de o perioada de recuperare. Faimoasa a sangerat destul de tare dupa lovitura, potrivit antrenorului ei, Vladimir Draghia. Catalina Șeicaru…

- EXATLON ROMANIA 4 FEBRUARIE 2019. Catalina Șeicaru din echipa rosie s-a lovit la cap si in cele din urma si-e pierdut cunostinta pentru cateva momente. Aceasta a fost urcata in salvare, in timp ce colegele sale plangeau. Din fericire, accidentarea nu a fost una grava si faimoasa s-a putut intoarce…

- Tensiunea a atins cote maxime la Exatlon, in ediția de marți seara. Vladimir Draghia a facut o criza de nervi, pentru ca Andreea Arsine nu l-a ascultat. In cele din urma Faimoasa a reușit sa aduca punctul in jocul pentru protecție. "Nu mai pot!", a spus Vladimir Draghia la un moment dat. "Ba, de ce…