- Doru Meseșan ii critica dur pe Razboinici dupa eliminarea Simiei. El nu este de acord cu alegerea pe care au facut-o colegii sai. Doru este Razboinicul care crede ca Simi ar fi trebuit pastrata pentru ca era o sportiva foarte buna. Restul echipei crede ca eliminarea ei a fost cea mai buna decizie,…

- Exatlon, 4 octombrie. Alin Andronic și Mirel Dragan sunt la cuțite! Cei doi s-au certat dupa una dintre probe. Razboinicul și faimosul s-au ciondanit in vazul tuturor. „Mirele, ești o copie foarte proasta a lui Kirița, sa știi”, i-a spus Alin adversarului sau. „Ba, taci, ma, din gura”, i-a dat replica…

- Exatlon, 28 septembrie. O noua accidentare in timpul competiției! De data aceasta este vorba de Alin Andronic. El a avut nevoie de intervenția medicilor, dupa ce s-a accidentat la glezna. Exatlon 28 septembrie. Colegii de echipa a lui Alin Andronic s-au temut pentru el, dupa ce au vazut ca s-a accidentat.…

- Faimosii si-au dat frau liber bucuriei dupa ce, pentru prima data de cand a inceput cel de-al doilea sezon „Exatlon”, castiga meciul de eliminare. A fost randul Razboinicilor sa-si ia ramas bun de la un coechipier, Calin Novacescu, dupa un meci foarte strans, care nu a fost lipsit de tensiune, nervi…

- Show-ul Exatlon a oferit aseara și un scandal intre Razboinici și Faimoși. Nu este pentru prima oara cand tensiunea atinge cote ”fierbinți”, iar replicile aruncate dintr-o parte in alta de adversari sunt cel puțin ”incinse”. Totul a inceput dupa ce Mirel Dragan de la Faimoși și Calin Novacescu de la…

- Ana Georgescu a fost desemnata „player of the week” in echipa Faimoșilor, de la „Exatlon”. Concurenta pare sa devina una dintre figurile centrale și un reper atat pentru Faimoși, cat și pentru Razboinici. A avut un traseu foarte bun in prima saptamana de competiție, iar aceasta realitate a pus-o in…

- EXATLON SEZONUL 2. Exatlon a adus un suflu nou pe piata media din Romania, cu tot ceea ce inseamna aceasta competitie fabuloasa, de la intrecerile pe traseele complexe pana la intamplari in afara jocurilor, precum si emotia meciurilor internationale. Faimosii si Razboinicii au ajuns in Republica…