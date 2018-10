Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon, 4 octombrie. Alin Andronic și Mirel Dragan sunt la cuțite! Cei doi s-au certat dupa una dintre probe. Razboinicul și faimosul s-au ciondanit in vazul tuturor. „Mirele, ești o copie foarte proasta a lui Kirița, sa știi”, i-a spus Alin adversarului sau. „Ba, taci, ma, din gura”, i-a dat replica…

- Ana Simia a sosit in Romania dupa o luna petrecuta in Republica Dominicana, performand pe traseele „Exatlon”, unde a luptat ca o leoaica pentru echipa sa, doborand recorduri sau aducand de numeroase ori punctul victoriei pentru Razboinici. Bataioasa, cu zambetul pe buze și ovaționata de cei care se…

- Exatlon, 29 septembrie. Au aparut noi tensiuni intre Razboinici, dupa ce Echipa Diana Senteș i-a facut o gluma lui Doru Meseșan. Fosta iubita a lui Dani Oțil a incercat sa ii faca o farsa colegului sau, pentru ca era enervata de faptul ca acesta se ducea la toaleta pe timpul nopții. Exatlon, 29 septembrie.…

- Exatlon, 28 septembrie. O noua accidentare in timpul competiției! De data aceasta este vorba de Alin Andronic. El a avut nevoie de intervenția medicilor, dupa ce s-a accidentat la glezna. Exatlon 28 septembrie. Colegii de echipa a lui Alin Andronic s-au temut pentru el, dupa ce au vazut ca s-a accidentat.…

- A stat o luna in Dominicana unde a facut parte din echipa Razboinicilor de la „Exatlon”. Calin Novacescu s-a intors luni seara in țara, dupa ce a pierdut in fața lui Doru Mesesan lupta pentru eliminare , fiind așteptat de fratele sau și de prieteni. Cu 15 kilograme mai puțin decat avea atunci cand a…

- Show-ul Exatlon a oferit aseara și un scandal intre Razboinici și Faimoși. Nu este pentru prima oara cand tensiunea atinge cote ”fierbinți”, iar replicile aruncate dintr-o parte in alta de adversari sunt cel puțin ”incinse”. Totul a inceput dupa ce Mirel Dragan de la Faimoși și Calin Novacescu de la…

- ”Razboinicul” a fost implicat intr-un accident, in urma cu doua zile, care putea sa-i fie fatal. El a scapat cu rani ușoare, dar mașina a fost grav avariata. Ionuț Sugacevschi a vazut moartea cu ochii dupa ce autoturismul in care se afla a fost implicat intr-un grav accident rutier. Joi dimineața,…

- Vestea ca Ionuț este pe punctul de a divorța de Nella a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales pe Razboinici, care au petrecut foarte mult timp cu “Jaguarul”. Mariana este una dintre personele care i-a fost aproape lui Ionuț și face dezvaluiri despre acesta și comportamentul lui pe perioada…