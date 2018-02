Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 6 februarie. Claudia Pavel a fost eliminata in aceasta editie a show-ului Exatlon. Cele trei nominalizari au fost din echipa "Faimosilor": Claudia Pavel, care a si parasit competitia, Ion Oncescu si Larisa.

- EXATLON 6 februarie. O relatie speciala intre Catalin Cazacu si Claudia, alias Cream? Cel putin asta cred ceilalti membri ai echipei ”Faimosii”, asa ca au pus piciorul in prag. Ei sunt deranjati de relatia apropiata a celor doi.A

- EXATLON 6 februarie. A Un adevarat scandal s-a pornit in echipa ”Faimosii”, dupa nominalizarile pe care Anca Lungu si Diana Bulimar le-au facut. Toti s-au inteles sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, dar totul s-a schimbat: Anca si Didi au propus-o pe Claudia Pavel.

- Intre Catalin Cazacu și Claudia Pavel, fosta Cream, s-a zvonit ca s-ar fi infiripat o idila. Anda Adam a vorbit despre relația dintre cei doi. Anda Adam, care a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D, a fost invitata la o emisiune in care a vorbit,…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, ca vrea sa depuna o initiativa legislativa prin care sa fie eliminate calificativele in invatamantul primar, iar evaluarea elevilor sa se faca dupa un model european. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- O femeie geloasa și-a castrat iubitul dupa ce a aflat ca acesta i-a trimis surorii lui mai multe poze cu amanta. Zhanna Nurzhanova, 36, a fost orbita de furie dupa ce a descoperit ca iubitul ei era indragostit de o alta femeie. Ea a gasit in telefonul barbatului mai multe poze cu o alta femeie. Acesta…

- Prietenii pe viata se leaga la “Exatlon” intre concurenti. Trec impreuna prin situatii dificile, se incurajeaza reciproc, rezista in competitie gratie legaturilor care se stabilesc intre ei. Un astfel de exemplu este si prietenia stransa dintre Anda Adam si Diana Belbita. Imaginile cu cea din urma plangand…

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Anda Adam a parasit competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata spre eliminare de catre colegii de echipa. Artista inca nu a ajuns acasa, unde este asteptata cu nerabdare de sot si de fetita.…

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Sotul artistei, Sorin Andrei, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevarul despre eliminarea ei. ( CITESTE SI: Anda Adam, eliminata de la Exatlon! Cum a reactionat…

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- Claudia Pavel este una dintre concurentele de la “Exatlon”, iar sora ei mai mare urmareste cu sufletul la gura tot ce se intampla in Republica Dominicana. Paula, ruda de sange a artistei, sufera de fiecare data cand o vede pe “Cream” in situatii mai dificile. A

- Se incing spiritele! Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe. Mai exact, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Ce a declanșat marul discordiei? Ei bine, Claudia Pavel, fosta Cream, a inceput sa tipe la Anca si i-a spus…

- PR-ul Claudiei Pavel a facut primele declaratii oficiale referitoare la relatiile artistei din timpul competitiei Exatlon. In mesaj, se precizeaza faptul ca vedeta este o femeie libera si poate sa faca ce-si doreste, dupa ce aceasta a aparut in ipostaze apropiate cu Catalin Cazacu.

- Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Situatia a scapat de sub control, iar oboseala si nervii si-au spus cuvantul. Baietii din ambele echipe au fost nevoiti sa intervina si sa…

- Pe durata show-ului “Exatlon”, de la Kanal D, Claudia a fost surprinsa, in mai multe randuri, in timp ce flirta cu Catalin Cazacu. In timp ce se relaxau pe veranda casei, bruneta a observat ca tanarul se afla in bratele Dianei. A

- Claudia Pavel si Catalin Cazacu au stat unul langa celalalt pe canapea in timpul unei discutii din echipa "Faimosilor" de la Exatlon. Camerele emisiunii "Exatlon" i-au filmat apropiati pe cei doi in timpul discutiei.

- Show-ul Exatlon, de la Kanal D, a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți, scrie libertatea.ro. Citeste si EXATLON, prima eliminare. Cine a parasit deja competitia FOTO Aceștia din urma fac parte din echipa Razboinicilor. Una dintre componentele…

- Primaria Buzau a anunțat ca, in scurt timp, va incepe amenajarea unor locuri de parcare pe strada Bazalt, la blocurile F1-F5. Insa noile proiecte vin cu o veste proasta pentru buzoienii care dețin garaje in zona. Aceștia sunt anunțați ca, pana pe 10 februarie, aceste construcții trebuie sa dispara.…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Claudia Pavel a ajuns de urgenta la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a facut. Cream a fost invadata de bube, iar problemele de sanatate au doborat-o. In Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a confruntat nu doar cu probele de rezistenta…

- Show-ul Exatlon a ajuns la prima eliminare din competitie. Trei concurenti din echipa "Razboinicii" au fost nominalizati pentru eliminare, Rafaela, Ionut si Radu, iar publicul a decis cine pleaca acasa.

- Exatlon / Kanald. Problemele de sanatate ale Claudiei Pavel, alias Cream, se agraveaza, iar solista, care se afla în Republica Dominicana, la show-ul “Exatlon&", a ajuns de urgenta la spital.

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- Cream, in pat cu Catalin Cazacu la Exatlon.Imaginile cu cei doi imbratisati au facut senzatie in randul celor care ii cunosc. Doua dintre vedetele prezente in competitia din Repubica Dominicana, Cream si Catalin Cazacu, au fost surprinși in ipostaze extrem de apropiate. Giani Kirița s-a dat de gol și…

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Catalin Cazacu face parte din echipa „Faimosilor” si are o carte de vizita impresionanta –este multiplu campion la motociclism viteza. In varsta de 33 de ani, acesta nu a avut o viata lipsita de probleme, drumul spre succes fiindu-i presarat cu numeroase obstacole. „Au existat mai…

- Incepand cu duminica seara, zece vedete din Romania concureaza impotriva unor oameni obișnuiți pentru a intra in posesia unui premiu de 100.000 de euro. Deși vedetele formeaza Echipa Faimoșilor, un nume mai potrivit ar fi fost …”tatuați și fioroși”! Vladimir Draghia, Giani Kirița și Catalin Cazacu se…

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…

- Incepand de duminica seara, un nou reality-show cu un format international va putea fi urmarit in Romania, la postul Kanal D. O echipa a vedetelor, din care fac parte mai multi sportivi cunoscuti, se va lupta cu o echipa a oamenilor obisnuiti, in cadrul unor probe care pun la incercare abilitatile…

- Intrarea in 2008 a prins tara noastra intr-un moment de euforie fara margini, nimeni nu prevedea ca la nici macar un an avea sa se intample evenimente dramatice, ce au culminat cu un imprumut la FMI si taieri drastice de salarii in 2010. Se poate repeta un asemenea scenariu si in viitorul apropiat?…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Joi seara, 21.12.2017, Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul cautarii victimelor pe temperaturi extreme, in zona de padure din apropierea localitatii Oarta de Sus. Scopurile principale urmarite ale…

- Catalin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al Romaniei, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevarat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea in meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Catalin Cazacu a reușit sa evite pușcaria datorita carierei. Dragostea…

- Filmat in indepartata Republica Dominicana, acest reality revolutionar, suta la suta autentic, le va pune la incercare slabiciunile celor 20 de concurenti, totul pentru marele premiu de 100.000 de Euro. Catalin Cazacu a dezvaluit care este principalul atuu pe care il are, in detrimentul contracandidatilor…

- Romania a parasit Campionatul Mondial de handbal feminin in optimi, faza a competitiei unde a fost invinsa, dupa o partida dramatica, de Cehia (27-28) . O parte a presei din Europa vorbeste pe larg despre infrangerea tricolorelor, Romania fiind o echipa pe care "Cristina Neagu a tras-o dupa ea de una…

- Martin Ambros este dezamagit dupa eliminarea Romaniei de la CM. "Am pierdut azi. Cehia a fost mai buna, mai ales pe final și in momentele importante. Au revenit de fiecare data, mai ales in momentele critice ale meciului. Au avut o singura ocazie sa revina pe tabela. Nu e ușor cu niciun adversar,…

- Fortele de securitate libaneze au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva protestatarilor stransi in apropierea ambasadei Statelor Unite de la Beirut, dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul, informeaza site-ul postului BBC News.

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- Kiril, patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Kirill, a declarat ca omenirea s-a adancit in pacate, iar sfarșitul lumii se apropie. „Toți oamenii care iși iubesc patria trebuie sa se uneasca, deoarece pașim intr-o perioada critica a dezvoltarii civilizației umane. Toate aceste lucruri se vad cu…

- Schema prin care e pacalit publicul e simpla: autoritațile lasa consumul la liber, fara plafon, dar platesc doar la nivelul anului 2012. Tot ce depașește se intoarce la stat, ca ”amenda” aplicata producatorilor, sub forma celebrei taxe clawback. Consumul de medicamente crește permanent (din…