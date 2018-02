Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 6 februarie. Dupa ce sora ei, Claudia, a fost eliminata de la Exatlon, Paula Pavel a avut o prima reactie la o emisiune de seara. Paula a vorbit si despre apropierea dintre Claudia Pavel si Catalin Cazacu.

- EXATLON 6 februarie. A Un adevarat scandal s-a pornit in echipa ”Faimosii”, dupa nominalizarile pe care Anca Lungu si Diana Bulimar le-au facut. Toti s-au inteles sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, dar totul s-a schimbat: Anca si Didi au propus-o pe Claudia Pavel.

- Anda Adam a ajuns la medic. Vedeta afla daca ce a pațit la picior la emisiunea Exatlon Romania este grav sa nu. Cantareața Anda Adam a fost eliminata la show-ul Exatlon Romania , de la Kanal D. Vedeta a facut parte din echipa Faimoșilor și inainte de a parasi concursul sportiv a fost accidentata la…

- Vladimir Draghia și-a ieșit din minți la Exatlon. „Faimosii” au fost infranți aseara de Razboinici, la mica diferența, punctul care a adus imunitatea celor din urma a fost castigat cu sudoare si hotarare de Mariana si Stefan, unii dintre cei mai puternici concurenti din Echipa Razboinicilor. Fara drept…

- Intre Catalin Cazacu și Claudia Pavel, fosta Cream, s-a zvonit ca s-ar fi infiripat o idila. Anda Adam a vorbit despre relația dintre cei doi. Anda Adam, care a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D, a fost invitata la o emisiune in care a vorbit,…

- Anda Adam a scos la iveala amanunte mai puțin cunoscute despre emisiunea concurs Exatlon Romania, la care a participat. Cantareața Anda Adam a participat la emisiunea Exatlon Romania și a facut parte din echipa Faimoșilor. Anda Adam, care a fost prima eliminata din echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania…

- Un concurect de la Exatlon Romania a parasit, luni, competitia. Este vorba de Bogdan, din echipa ”Razboinicii”. El a decis sa plece. Dorul de casa, foamea si faptul ca a dormit in ”cotet” l-au facut sa ia aceasta decizie.A

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Este clar, aventura Exatlon de pe Kanal D a prins la telespectatorii romani, care au devenit deja fanii reality show-ului cu probe sportive, in care se infrunta echipa Faimoșilor cu cea a Razboinicilor. Emisiunea este lider incontestabil de audienți și este foarte probabil sa ramana așa, chiar daca…

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…

- Echipa masculina de tenis a Statelor Unite s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, reusind sa obtina punctul decisiv in fata Serbiei, lipsita de marea sa vedeta Novak Djokovic (accidentat), la capatul meciului de dublu disputat sambata la Nis, in primul tur al Grupei Mondiale.…

- Anda Adam a ajuns in Romania, ea fiind eliminata de la cea mai tare emisiune–concurs, Exatlon, scrie wowbiz.ro. Proaspat sosita pe aeroport, dupa ce si-a imbratisat si si-a sarutat familia, sotul, Sorin Andrei, si fetita, Evelin, Anda Adam ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit ca…

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Istoviti, dupa ce au luptat contra echipei Exatlon Mexic, membrii celor doua tabere de la Exatlon Romania au pasit in studioul amenajat din Republica Dominicana pentru a afla cine este concurentul din Echipa Famosilor care paraseste competitia.

- Dupa cum știm, Anda Adam a fost unul dintre numele propuse de echipa Faimoșilor pentru eliminarea din concursul de pe Kanal D, alaturi de kickboxerul Andrei Stoica și luptatorul de skanderbeg Ion Oncescu. Anda Adam, in competiția Exatlon Echipa Faimoșilor Ieri seara, cei trei și colegii lor au aflat,…

- Anda Adam a fost eliminata, marti seara, din competitia Exatlon, unde s-a luptat cu Andrei Stoica si Ionut Oncescu. Cantareata a parasit competitia in lacrimi, marturisind ca accidentarea de la picior i-a fost fatala, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa se opereze.

- Diana Kovacs, sportiva care a fost eliminata marti, din competitia Exatlon, s-a intors acasa, in Romania. Dupa participare, tanara luptatoare de judo a parasit cu fruntea sus echipa Razboinicilor si Republica Dominicana, mai determinata ca oricand sa aprecieze fiecare clipa din viata. A

- Deea Maxer si Dinu Maxer formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Acestia sunt de multi ani impreuna si totul merge foarte bine intre ei, mai ales ca viata lor este presarata cu bucuriile oferite de fiul lor.

- Comentatorul Bogdan Socol se alatura echipei de la Exatlon, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor cu Cosmin Cernat. Socol și-a inceput cariera sportiva la redactia de sport a TVR, in 2000, apoi și-a continuat activitatea profesionala la Realitatea TV, TV Sport, National TV si GSP…

- Claudia Pavel si Catalin Cazacu au stat unul langa celalalt pe canapea in timpul unei discutii din echipa "Faimosilor" de la Exatlon. Camerele emisiunii "Exatlon" i-au filmat apropiati pe cei doi in timpul discutiei.

- Ion Oncescu, din echipa Faimoșilor din cadrul show-ului Exatlon Romania, ascunde o mare durere in familia sa. Bunicul sau, care a fost preot, a facut pușcarie politica. Ion Oncescu este una dintre vedetele care fac parte din echipa Faimoșilor din cadrul emisiunii concurs Exatlon Romania , difuzata de…

- Rafaela, prima eliminata de la Exatlon, a revenit in tara. Ea va urmari de acasa confruntarea de sambata seara intre echipa Romaniei si cea a Mexicului. Inima Rafaelei bate pentru echipa Exatlon Romania.

- Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, a saptea favorita a competitiei si numarul sapte mondial, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

- Irina Begu (Romania, 40 WTA) a fost invinsa cu 6-4, 7-6 de croata Petra Martic (81 WTA), miercuri dimineata, in turul secund la Australian Open. In probele de dublu, Florin Mergea si Mihaela Buzarnescu au fost eliminati la debut.

- Paul Anton, fostul capitan al dinamovistilor, acum la Anji Mahacikala, crede ca ros-albii n-au cum sa rateze principalul obiectiv al primaverii si considera ca echipa a facut transferuri potrivite. - Paul, dupa primele zile la noua ta echipa, Anji Mahacikala, observi diferente mari intre o formatie…

- Romanca a revenit dupa ce a fost condusa cu 6-3, si 4-0. Dupa ce Begu a castigat sapte ghemuri la rand de la acest scor, rusoaica a trecut din nou la conducere, in decisiv, avand avantaj de 4-1 si 5-2. Makarova a servit pentru meci, la 5-3, dar Begu a obtinut break-ul si apoi a egalat. Cu inca un break,…

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Catalin Cazacu face parte din echipa „Faimosilor” si are o carte de vizita impresionanta –este multiplu campion la motociclism viteza. In varsta de 33 de ani, acesta nu a avut o viata lipsita de probleme, drumul spre succes fiindu-i presarat cu numeroase obstacole. „Au existat mai…

- Ce ai face daca l-ai vedea pe liderul nord-coreean pe strada, in New York?La intrebarea asta a vrut sa-și raspunda vloggerul QPark, un american de origine asiatica. Omul s-a deghizat in Kim Jong Un și a plecat la pas, timp de 10 ore, prin marea metropola americana.

- Inceputul a fost unul emoționant dat fiind faptul ca participanții și-au luat la revedere de la familie și au plecat in cea mai dura provocare a vieții lor. Apoi a urmat duelul. Iata cum s-a desfașurat: Proba 1 - Duelul baieților: Vladimir Draghia (Echipa faimoșilor) vs. Alexandru (Echipa…

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…

- Incepand de duminica seara, un nou reality-show cu un format international va putea fi urmarit in Romania, la postul Kanal D. O echipa a vedetelor, din care fac parte mai multi sportivi cunoscuti, se va lupta cu o echipa a oamenilor obisnuiti, in cadrul unor probe care pun la incercare abilitatile…

- Marele exod al romanilor stabiliti in strainatate a inceput pe data de 2 ianuarie. In punctele de trecere a frontierei s-au format cozi care se intind pe kilometri buni. Cifrele furnizate de catre Politia de Frontiera arata ca in ultimele 24 de ore un roman pe minut au parasit tara. Situatia la frontiera,…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Naționala feminine de handbal a Romaniei a fost eliminata dramatic de Cehia in optimi la Campionatul Mondial. Cauzele eșecului prematur al tricolorelor au fost dezbatute pe toate fețele in ultimele zile, insa acum a venit și explicația Cristinei Neagu, liderul reprezentativei...

- Pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, el a vandut aproximativ 100 de milioane de discuri si a jucat in cateva filme, anunta BBC. El a primit titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea presedintelui Jacques Chirac, in 1997. Francezii il numeau simplu "Johnny al nostru".…

- Speak e indragostit nebuneste de ”Libelula” lui, asa ca a facut pasul urmator: a prezentat-o parintilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum a reactionat mama cantaretului cand a cunoscut-o pe Stefania si ce parere are despre focoasa bruneta. ( CITESTE SI: Speak a confirmat relatia cu…

- Ei s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitatii impreuna cu presedintele Senatului ca replica la pozitia Departamentului de Stat al SUA privind Legile Justitiei. Reprezentantul PMP Corneliu Bichinet a propus ca deputatii sa formuleze un alt raspuns la comunicatul Departamentului…

- Proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan, cap de serie numarul sapte, a fost intrecuta de thailandeza Luksika Kumkhum cu 2-6, 7-6 (9), 7-5, marti, in prima runda a turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 115.000 dolari.