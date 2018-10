Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon, 20 septembrie. Razboinicii și Faimoșii au inceput sa se cunoasca mai bine și sa-și dea seama de calitațile și defectele fiecarui concurent. Ambele tabere iși doresc cu ardoare medalia la ei in echipa. Faimoșii și-au propus sa fie relaxați și sa nu se forțeze prea tare. Iulian Pitea de la Razboinicii…

- Beatrice, una dintre concurentele de la Exatlon 2, s-a simțit extrem de rau, nu a mai putut respira și a avut nevoie de intervenția medicilor. Aceasta a susținut ca iși mai simțea mainile, ca are gura incleștata și dificultați grave in a mai respira. Motiv pentru care “Razboinicii” i-au fost alaturi…

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- Razboinica Beatrice a facut senzație la Exatlon, uimindu-și colegii. Cu doar cateva zile in urma fusese pe punctul de a se ineca, fiind scoasa din apa, pe brațe, de salvamari. Explicația este simpla. Saptamana trecuta, Razboinicii au caștigat vila, astfel incat Beatrice a avut acces nelimitat la piscina.…

- Prima eliminare din sezonul 2 al Exatlon. Silvia Stroescu a parasit competitia dupa ce a fost invinsa in jocul pentru ramanerea la Exatlon de Lili Sandu. Lili Sandu a plans dupa victoria in fata Silviei, care o pastreaza in concurs. “Imi este foarte greu sa ma despart de ele (n.r.> de Lili si de Monica),…

- Show-ul Exatlon a reușit sa capteze atenția a milioane de telespectatori, care au urmarit cu sufletul la gura fiecare ediție. Nu doar Faimoșii și-au facut fani, ci și Razboinicii, in ciuda faptului ca nu erau persoane cunoscute. (Citește și: Cați bani au primit concurenții de la Exatlon! Claudia Pavel…

- Emisiunea Exalon a a avut un mare succes, un numar impresionant de telespectatori au stat cu sufletul la gura pentru a urmari show-ul și a-și susține favoritul. Se pare ca Faimoșii au fost cei mai caștigați, primind mai mulți bani decat Razboinicii. Claudia Pavel a incasat 7000 de euro pe saptamana,…