- Calaul lui Marius Șumudica in meciul de ieri dintre Bursaspor și Kayseri, 1-0, Bogdan Stancu a declarat ca a vorbit cu selecționerul Contra la finalul partidei și exclude clar posibilitatea sa se intoarca vreodata la echipa naționala. "A venit in vestiar dupa meci. Eu am mai stat de vorba cu el si stia…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut, intr-o scrisoare adresata ministrilor de externe din Rusia, Iran si Turcia, acordarea de sprijin pentru incetarea focului in regiunea Ghouta Or...

- Cel mai bun prieten al lui Ionut Oncescu a intrat la Exatlon. Este vorba despre Oltin Hurezeanu, care a intrat in echipa Faimoșilor. Barbatul a vorbit in repetate randuri despre evolutia prietenului sau, Ionut Oncescu, de la Exatlon Romania. In anul 2002, Oltin Hurezeanu a castigat faima nationala…

- EXATLON ROMANIA 26 FEBRUARIE LIVE VIDEO KANAL D. Echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine, la „Exatlon". Meciul dintre Romania și Turcia de sambata seara, 24 februarie, difuzat pe Kanal D, s-a incheiat cu scorul 10-8 pentru romani, dupa o revenire spectaculoasa.…

- EXATLON ROMANIA a avut rezultate surpriza duminica. Prima proba dintre Faimoși și Razboinici a fost caștigata de FAIMOȘI cu scorul de 10-4. Punctul decisiv a fost adus de Anca Surdu.Cea de-a doua proba a zilei a fost caștigata tot de Faimoși care primesc ca premiu cate o pizza Calzone. Punctul decisiv…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- EXATLON ROMANIA, 22 FEBRUARIE 2018. Așadar, Cosmin Cernat a anunțat ca se pregatește un nou meci internațional: echipa reunita a Romaniei va intalni Turcia. "E o națiune cu care ne-am intalnit de nenumarate ori, fie la nivel de echipe de club, fie la nivel de echipa naționala", a spus Cosmin Cernat.…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera. El a facut aceasta…

- Au carisma și priza la public, sunt in forma și au și glumele la ei. Acestea sunt motivele pentru care Giani Kirița (40 de ani) și Vladimir Draghia (31 de ani) sunt "vanați" mereu de producatorii TV pentru diverse show-uri de divertisment sau de aventura, scrie click.ro. Acum fac echipa la "Exatlon",…

- Barbatul din Dubai a susținut ca are nevoie de bani pentru a compensa timpul pe care il pierde nevazandu-și prietenii. Acest lucru se intampla deoarce femeia are nevoie sa o duca undeva cu mașina, deși el este singurul din familie care are carnet de șofer. Femeia neidentificata este singurul susținator…

- Atacantul formatiei Bursaspor, Bogdan Stancu, in varsta de 30 de ani, s-a retras din nationala Romaniei, el anuntandu-si decizia printr-o scrisoare deschisa trimisa pe adresa FRF, transmite News.ro . “Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunt, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reu...

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- La sfarșitul acestei saptamani, mai exact sambata, in capitala Turciei, Istanbul, va avea loc Campionatul Balcanic de atletism pentru seniori. Din delegația Romaniei face parte și atletul sucevean Dorin Andrei Rusu, de la CSM Dorna Vatra Dornei, care va fi insoțit la aceasta competiție de ...

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Larisa de la Exatlon a intrat de curand in echipa Faimoșii și a dovedit deja ca este o mare luptatoare in probe. Insa ea este o luptatoare și in viața de zi cu zi. Larisa de la Exatlon traiește o adevarata drama Larisa este de cateva zile la Exatlon , dar a impresionat atat publicul, cat și colegii…

- Mama fostului fotbalist Giani Kirița a facut marturisiri despre comportamentul vulcanic al fiului ei. Giani Kirița, care concureaza la emisiunea Exatlon Romania , este un fost fotbalist al echipei Dinamo. Giani Kirița, care are o fiica foarte frumoasa , este cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic.…

- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Micuțul Leon Akim, in varsta de doar 3 ani, baiețelul lui Kamara și al Oanei, inca soția artistului, sufera de o boala grava care il impiedica sa fie independent. Oana a fost prezenta intr-o emisiune TV, unde a povestit cu lacrimi in ochi drama prin care trece baiețelul sau, problema de sanatate cu…

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Statele Unite au promis sa inceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sambata, ce au cerut in plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei.

- Rusia nu este inca pregatita sa ridice toate restrictiile impuse la importurile de produse agricole din Turcia, a afirmat Arkady Dvorkovich, adjunctul premierului rus, la Forumul economic mondial de la Davos, transmite Itar-TASS. "Nu suntem inca pregatiti sa ridicam complet restrictiile, deoarece…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Dupa ce in primul meci de verificare disputat la Side, „tricolorii” au fost scurclasati, esec la un scor de tenis, 2-6, reprezentativa Under 17 a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, cea de-a doua partida amicala programata cu selecționata similara a Turciei. In acest meci aiudeanul Raul Steau…

- Bursaspor se claseaza pe locul 9 in Turcia, iar primul joc oficial in 2018 va fi marți, returul din Cupa Turciei, cu Genclerbirligi, pentru ca duminica, 21 ianuarie, sa intalneasca in Super Lig pe Istanbul BB. Tocmai liderul stagiunii, impotriva caruia a marcat la debutul in Turcia, la Karabukspor,…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in nord-estul Turciei. O aeronava Boeing 737-800…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat în noroi, sâmbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat în nordul Turciei, transmite DPA, citând agentia de presa

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Șumudica n-are faima mica! Romanul a fost desemnat antrenorul turului in Turcia. Echipa romanului se afla pe locul 5, cu 30 de puncte, și este surpriza placuta a campionatului din Turcia. Ascensiunea formidabila a lui Kayseri nu i-a lasat impasibili pe jurnaliștii turci, care au avut mai mereu cuvinte…

- Proteste in Bucuresti si in alte orase fata de legile justiției Arhiva foto Peste 2.500 de persoane au protestat aseara în Bucuresti si în alte orase din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. În Capitala, manifestantii s-au strâns în fata sediului…

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a eliberat in urma cu cateva saptamani pe activistii tatari din Crimeea, liderii Mejlisului – Ahtem Chiygoz și ilmi Umerov – în schimbul a dosi asasini ai serviciilor ruse, care au fost prinsi de politia turca, a declarat deputatul ucrainean Mustafa…

- Turcia a inregistrat o crestere anuala de 11,1% in trimestrul trei din 2017, cel mai rapid ritm in randul tarilor G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), a anuntat, luni, Institutul de Statistica (TurkStat). Este al treilea trimestru consecutiv in care PIB-ul Turciei…

- Sfantul Nicolae s-a nascut in anul 270 in cetatea Patara din Asia Mica (in prezent Turcia), iar numele lui inseamna, in limba greaca, „biruitor de popoare". A locuit in orasul Myra, unde a fost episcop. Orasul este situat tot in Asia Mica, pe actualul teritoriu al Turciei. Dupa ce parintii…

- Inca o aeronava TAROM se confrunta, duminica, cu probleme. Aceasta trebuia sa decoleze de la Frankfurt la ora 11:00, cu destinatia Bucuresti. Un pasager a declarat la Digi24 ca abia la ora 17:00 avionul urma sa decoleze. Pasagerul a precizat ca li s-a transmis ca intarzierea e cauzata…

- Bogdan Stancu a deschis scorul pentru Bursaspor in meciul caștigat, scor 3-0, in deplasarea de la Konyaspor. Fotbalistul roman a marcat in minutul 7 al partidei disputate in campionatul Turciei, dupa ce a scapat singur cu portarul Kirintili si l-a invins pe acesta cu un sut plasat. Este al patrulea…