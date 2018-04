Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 2 APRILIE. Lunile petrecute impreuna in Republica Dominicana l-au facut pe Giani Kirița sa devina apropiat de colegii sai din echipa Faimoșilor, carora le-a facut dezvaluiri neașteptate! Giani Kirița a vorbit despre pasiunea nebuna pe care a facut-o pentru o femeie, dar din pacate, dragostea…

- Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina practica sportul de anduranta, fiind o maratonista specializata in ultramaratoane,…

- Exatlon. Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina a fost concurenta la ”Bravo, ai stil”, iar acolo s-a facut remarcata prin…

- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- Narcisa Guța este mare fan Exatlon! Concurentul ei preferat este Giani Kirița, din tabara „faimoșilor”. Bruneta a marturisit ca il considera foarte talentat pe fostul fotbalist. Ea a considera ca sportivul este cel mai bun concurent din Republica Dominicana. Narcisa Guța nu pierde niciun episod Exatlon.…

- Este bucurie mare in tabara „Faimoșilor”! Cosmin Cernat a anunțat in ediția de sambata seara (31 martie) de la Exatlon ca noua concurenta urmeaza sa intre in competiția din Republica Dominicana. Ea a venit in locul Ancai Surdu, care a fost nevoita sa se retraga din motive medicale. Deși producatorii…

- In perioada in care a stat in Republica Dominicana, “razboinicei” Mariana ii era imposibil sa se odihneasca. Tanara a socat cand a spus cate ore dormea la Exatlon! Toate zilele erau la fel. Competitia dura din Republica Dominicana a marcat-o teribil pe Mariana! Considerata de majoritatea telespectatorilor…

- Mariana, una dintre fostele vedete care au acceptat provocarea „Exatlon”, a avut parte de momente emoționante, dupa ce a pașit intr-un platou de televiziune, unde venise ca sa ofere noi amanunte despre concursul din Republica Dominicana. Fosta concurenta de la „Exatlon” a fost extrem de emoționata și…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- Giani Kirița a lansat inca un atac asupra “Razboinicilor”. In timpul probei de recompensa, fostul fotbalist a luat-o in colimator pe Alina. Ce-i drept, pe un ton mai glumeț, fața de zilele trecute. Totul a pornit dupa ce concurenta a inceput sa strige de pe margine: „N-a mai apucat Oltin sa dea și avem…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- EXATLON ROMANIA 21 martie 2018. Anca Mihailescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii, a fost extrem de fericita sa afle ca unul dintre foștii sai colegi va parasi concursul, mai ales ca dupa ce a fost eliminata a trecut de partea „Faimoșilor". Citeste si EXATLON ROMANIA…

- Ionuț Oncescu, unul dintre favoriții competiției Exatlon, a parasit concursul in urma cu o luna. Sportivul a fost trimis acasa de medici, din cauza unor pietre la rinichi. Fostul concurent a mers la Campina, pentru a-i face o surpriza lui Flo, colegul lui din Republica Dominicana. Cu un look total nou,…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Codin Maticiuc este fan al competiției ce se dispute in Republica Dominicana. El a dezvaluit cu ce echipa ține, dar și ce parere are despre o anumita participant. Pe Instagram a facut Codin Maticiuc anunțul, cum ca este pasionat de Exatlon Romania. Concurs pe care-l urmarește cu sufletul la gura. Codin…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Inca un membru al echipei Razboinicilor a parasit Exatlon. Lupu a ratat șansa la marele premiu de 100.000 de euro, el plecand din Republica Dominicana. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, l-a felicitat pentru evoluția lui din competiție. „In numele celor de acasa și in numele adversarilor iți spun…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…

- EXATLON 14 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Cei trei nominalizati sunt Lupu, Roxana și Alina. „Mi-ar parea foarte rau sa plec acasa pentru ca simt ca nu am reușit sa fiu in forma maxima, in care ma știu eu, ca…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- EXATLON 7 martie KANAL D. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el s-a accidentat…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Vladimir Draghia face parte din echipa “Faimoșilor” și este unul dintre cei mai buni concurenți de la “Exatlon”, fiind unul dintre favoriți la caștigarea premiului de 100.000 de euro. Tanarul este un impatimit al tatuajelor. Unul singur ii este, insa, cel mai drag. Cel de pe brațul drept, care indica…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Dubla tragedie la Exatlon! Au fost ingenuncheate de durere: ”A murit!” Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile si au dat frau liber emotiilor. Exatlon: Intrebati cine ar fi persoana din viata lor pe care…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…