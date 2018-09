Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon, 28 septembrie. Razboinicii au fost treziți din somn de un cutremur puternic. Concurenții s-au speriat destul de tare. Unul dintre ei a recunoscut ca nu a simțit pana acum un seism. Exalon, 28 septembrie. Toți Razboinicii s-au trezit speriați de cutremurul puternic produs in Republica Dominicana.…

- Exatlon 19 septembrie. Cristina, de la echipa Faimoșilor, a tras o sperietura soara cu moartea, dimineața, imediat ce s-a trezit. Și colegii ei au ramas muți, cand au vazut-o. Avea ochiul umflat și multe semen pe fața! Concurenții au fost alaturi de ea și au incercat sa-i ridice moralul. „Cristina are…

- Chiar daca este un om de baza in echipa ”Faimoșilor” de la Exatlon, fostul fotbalist dinamovist Cristi Pulhac a recunoscut ca are și el slabiciuni! Cea mai mare fiind fobia pentru ace, pe care nu și-o poate invinge. Chiar inainte de a pleca la “Exatlon”, in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza…

- A fost o seara plina de adrenalina și… concurenți noi la “Exatlon”! Prezentatorul emisiunii a dezvaluit care e numele celor trei tineri care s-au alaturat participanților aflați in concursul, care se desfașoara in Republica Dominicana. Citește și: Simia, razboinica de la Exatlon, merge pe drumul catre…

- ”Razboinicul” a fost implicat intr-un accident, in urma cu doua zile, care putea sa-i fie fatal. El a scapat cu rani ușoare, dar mașina a fost grav avariata. Ionuț Sugacevschi a vazut moartea cu ochii dupa ce autoturismul in care se afla a fost implicat intr-un grav accident rutier. Joi dimineața,…

- Nici bine nu a inceput competiția ca incep deja tenisunile! What’s Up, in scandal cu cu echipa Razboinicilor, chiar in prima ediție a noului sezon. Artistul a fost acuzat ca i-a injurat pe cei din echipa adversa. La final cantaretul i-a spus adversarului Iulian ca este impertinent. „Ți-au atras atentia…

- Ionuț “Jaguarul“, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Exatlon face dezvaluiri șocante despre finala Exatlon. Razboinicul povestește ca a trait clipe de coșmar in Republica Dominicana, a avut parte de multe accidentari, care i-au creat multa durere fizica. “Am fost cel mai accidentat…