- In aceasta seara, de la 23:15, Giani Kirita va preda stafeta, inainte de plecarea in Republica Dominicana. S-a simtit in elementul lui in fiecare editie de pana acum a show-ului „Vulturii de noapte”, dar acum il asteapta o noua misiune importanta, aceea de antrenor al echipei Faimosilor, la „Exatlon”.…

- Giani Kirița a fost unul dintre cei mai controversați concureți de la Exatlon, sezonul 1, dar și liderul echipei Faimoșilor. Actualul prezentator de la “Vulturii de noapte“ nu s-a aratat foarte incantat de concurenții sezonului 2 și a marturisit ca deși sunt de mai puțin de o luna in competiție, se…

- Ana Georgescu a fost desemnata „player of the week” in echipa Faimoșilor, de la „Exatlon”. Concurenta pare sa devina una dintre figurile centrale și un reper atat pentru Faimoși, cat și pentru Razboinici. A avut un traseu foarte bun in prima saptamana de competiție, iar aceasta realitate a pus-o in…

- Naomi le-a dat din nou emoții mari producatorilor emisiunii Exatlon, dupa ce a fost la un pas sa se inece. Tanara, in varsta de doar 18 ani, se afla pentru a doua oara intr-o asemenea ipostaza dupa ce, in primul episod, aceasta a coborat pe un tobogan imens și a avut dificultați sa ajunga la marginea…