Razboinicul Iulian Pitea s-a indragostit de Ana Laura din echipa Mexicului. Dupa meciul international pierdut de echipa noastra, Iulian a facut un gest neașteptat si a sarutat-o cu foc pe mexicanca. Cei doi prezentatori au fost uimiti in momentul in care au fost intrerupti de Iulian. „Ce se intampla aici. Se intampla o poveste de dragoste„, […]