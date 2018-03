Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Exatlon 25 martie. Giani Kirița s-a suparat pe Catalin Cazacu și l-a certat, dupa disputa ”Faimoșilor”, din care cei doi fac parte, cu ”Razboinicii”. Giani Kirița a fost ironic fața de Catalin Cazacu. „Ce faci, ma? Il lași sa traga și te uiți la el? Il lași și dupa aia arunci și tu? Sa nu […] The post…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- “Razboinicii” au pierdut pentru a cincea oara casa și protecția. “Faimoșii” s-au impus cu scorul de 10-7, iar Ștefan este foarte trist. Mai ales ca, din ce susține, echipa a pierdut din cauza sa. „Cred ca azi am avut o piesa slaba in echipa: eu. Daca obțineam puncte nu mai pierdeam. Cand suntem atat…

- Giani Kirița a vorbit despre rolul pe care il are la Exatlon, in echipa “Faimoșilor”. Liderul echipei sale a dezvaluit și motivul pentru care “Razboinicii” pierd la mai multe jocuri. „Liderul e cel mai important pentru ca formeaza echipa. Intre noi nu va fi ca la ei. Razboinicii nu au un lider și nici…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Exatlon, sambata, 17 martie. A fost o ediție poate mai tensionata ca niciodata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, insa replicile dure și-au gasit locul. Mai exact, Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. Fostul fotbalist…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- EXATLON ROMANIA, 11 martie 2018. Duminica, 11 martie, va avea loc o noua ediție Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, ii va anunța pe concurenți pentru ce premiu se vor bate. Se anunța o ediție incendiara, in contextul in care Razboinicii dorm de 16 zile in coteț și au pierdut…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Fanii emisiunii Exatlon, difuzata pe Kanal D, cunoscut, desigur, episodul la care ne referim. A avut loc in timpul meciului internațional Romania-Turcia, difuzat in emisiunea de sambatat seara, un meci caștigat de echipa turca cu scorul de 10-6. Insa cel mai fierbinte lucru care a avut loc in acest…

- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de sustinere foarte placute si de care sunt mandra,astazi primesc mesaje mai putin placute.Asta inseamna sa fii sustinator adevarat", a scris Nella Angheluța, noteaza stirilekanald.ro. Aceasta a publicat mesajele primite pe Facebook…

- In aceasta saptamana, romanii se vor duela din nou cu turcii, care vor sa isi ia revansa dupa ce au pierdut in urma unei reveniri spectaculoase a romanilor in meciul anterior. Giani Kirita a promis ca romanii vor fi mult mai concentrati, pentru ca scorul din meciul anterior nu a reflectat…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Exatlon 19 februarie. Giani Kirita și Catalin Cazacu au criticat-o pe Anca. Fostul fotbalist susține ca ”razboinca” este mult prea „mica”, iar din acest motiv a simțit nevoia sa o urecheze puțin. „Am vazut ca a fost un schimb de replici intre Giani și Anca, nici eu nu am fost foarte atent la ce și-au…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar…

- Ion Oncescu este concurentul atipic din echipa Faimoșilor.In ultimele ediții ale Exatlon, s-a putut observa ca ceilalți din echipa tind sa-l marginalizeze și se plang de faptul ca acesta ar avea un comportament ciudat.Fostul campion la skandenberg face plimbari nocturne singur și este mai retras in…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D, concurent eliminat: Decizia finala a fost a telespectatorilor, care au putut vota telefonic, prin SMS, favoritul pe care au dorit sa il salveze de la eliminare. nainte de a dezvalui numele concurentului eliminat de la EXATLON, prezentatorul Cosmin Cernat, le-a…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A

- EXATLON, 6 februarie.A Ce disputa! ”Faimosii” au condus cu 6-3, dar au fost invinsi, incredibil, dupa o serie de exceptie a ”Razboinicilor”.A Giani Kirita s-a luat de coechipierii lui, la final.A

- "Așa cum v-am spus cu ceva timp in urma, avem o surpriza pentru voi, atat pentru Razboinici, cat și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Va rog sa-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro. Citeste si EXATLON. Anda Adam vrea…

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- Show-ul Exatlon a ajuns la prima eliminare din competitie. Trei concurenti din echipa "Razboinicii" au fost nominalizati pentru eliminare, Rafaela, Ionut si Radu, iar publicul a decis cine pleaca acasa.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Inceputul a fost unul emoționant dat fiind faptul ca participanții și-au luat la revedere de la familie și au plecat in cea mai dura provocare a vieții lor. Apoi a urmat duelul. Iata cum s-a desfașurat: Proba 1 - Duelul baieților: Vladimir Draghia (Echipa faimoșilor) vs. Alexandru (Echipa…