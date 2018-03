Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 24 martie. Accidentare urata in timpul confruntarii ”Razboinicilor” cu ”Faimoșii” in tabara ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat in timpul probei pentru casa. Razboinicul s-a lovit la nas, in timp ce cobora pe toboganul cu apa. Alex a reușit sa duca proba pana la capat, insa la final…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- “Razboinicii” au pierdut pentru a cincea oara casa și protecția. “Faimoșii” s-au impus cu scorul de 10-7, iar Ștefan este foarte trist. Mai ales ca, din ce susține, echipa a pierdut din cauza sa. „Cred ca azi am avut o piesa slaba in echipa: eu. Daca obțineam puncte nu mai pierdeam. Cand suntem atat…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Scrisoarea primita de unul dintre concurenții de la Exatlon, din partea lui Teo Trandafir i-a luat pe toți prin surprindere. Este vorba despre Catalin Cazacu, acesta avand o relație speciala cu realuizatoarea tv. “Tu știi ca ne leaga foarte multe lucruri. In ciuda faptului ca va iubesc pe toti, pentru…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- EXATLON ROMANIA: Imediat dupa ce Vladimir Draghia a adus punctul victoriei pentru echipa sa, Faimosii, Giani Kirita si-a indreptat atentia catre Mariana, careia i-a strigat: "Ti-am zis ca te trimit la cotet, Mariano? Ti-am zis ca acolo ti-e locul? 70 de zile sa stai acolo! Capul jos! La cotet!"…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Inca un membru al echipei Razboinicilor a parasit Exatlon. Lupu a ratat șansa la marele premiu de 100.000 de euro, el plecand din Republica Dominicana. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, l-a felicitat pentru evoluția lui din competiție. „In numele celor de acasa și in numele adversarilor iți spun…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a facut primii pași, iar vedeta de la ”Acces Direct” s-a grabit sa se laude cu asta pe pagina de socializare. A primit multe aprecieri, dar și comentarii siropoase și de drag. ”Pfoaaa”, ”Drumuri bune, Ana!!!”, ”Mami, tati& comp. pentru voi exista…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE 13 MARTIE. FAIMOȘII - RAZBOINICII, lupta pentru IMUNITATE, nou TRASEU ”Faimoșii” și ”Razboinicii” se lupta, de la ora 19:45, pentru a-și menține echipa unita. In momentul in care o echipa pierde proba pentru imunitate, in respectiva echipa apar tensiuni și conflicte,…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA DCNews va transmite LIVE TEXT confruntarea dintre Razboinici și Faimoși, de la ora 19:45. EXATLON LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA, 12 martie 2018. Faimoșii - Razboinicii, CONFRUNTARE EXPLOZIVA Jocul este unul…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Adrian Minune a izbucnit in plans la TV, cand a trebuit sa ii faca mamei sale o dedicație de 8 martie. Manelistul s-a emoționat foarte tare, amintindu-și de cele doua femei din viața lui, mama și bunica. In momentul in care a facut dedicatia, lui Adrian Minune i-au dat lacrimile. ”Dedicatia mea este…

- Cum a fost primit Andrei Stoica la revenirea in țara, dupa ce a parasit Exatlon. Cei doi copii ai sai, Albert și Alex, in varsta de 4, respectiv 2 ani, soția sa, Andra, parinții, fratele sau, Bogdan Stoica, rude și prieteni, inarmați cu un banner urias cu momente din competitia “Exatlon” l-au asteptat…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Moment emotionant in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend". La ultima editie in care Raru s-a mai aflat la carma emisiunii, prezentatorul anuntandu-si despartirea zilele trecute, colegii i-au pregatit o surpriza colosala simpaticului prezentator.

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Exatlon 18 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. Sportivul s-a zvarcolit de durere in tabara „Faimașilor”, dar a incercat sa ascunda totul. Cu toate acestea, problemele s-au agravat. Ion Oncescu a strans din dinți cat a putut de tare, dar intr-un final a recunoscut ca…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- EXATLON 13 februarie 2018. Razboinica nu se lasa, este optimista si spera sa se recupereze cat mai repede pentru a continua concursul. "Nu pot sa-mi misc picioarele. Imi doresc sa nu fie nimic grav. Doua zile nu pot sa joc. Moralul meu este sus, zambesc, am incredere in echipa mea si vreau sa castigam…

- Fernando Varela, stoperul lui PAOK, știa ca fiul sau cel mare, Gustavo, 13 ani, era copil de mingi și se afla exact in spatele porții in care a marcat in meciul de aseara cu Larissa, 3-0: "In 2016, colegii ii luau peste picior, pentru ca eu mi-am dat autogol". Acesta a fost meciul pe care Fernando Varela…

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Aseara, Faimosii au pierdut la un punct diferenta, la proba de baraj stafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atasata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia, unul dintre cei mai experimentati concurenti de la “Exatlon”.

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- Exatlon 10 februarie. Plecarea Claudiei Pavel de la Exatlon a creat foarte multe discutii, atat in echipa Faimosilor, cat si cea a Razboinicilor. Alina de la Razboinici si-a ambitionat colegii sa faca tot posibilul pentru a castiga. "Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred…

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat de medici, Ionut a refuzat repausulA …

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.