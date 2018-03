Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea Dianei Bulimar a fost cea mai neasteptata de pana acum, de la Arena, scrie stirilekanald.ro. Anuntul facut de Cosmin Cernat i-a lasat pe toti concurentii muti de uimire, iar multi au crezut ca este o gluma. Insa, acum mai mult ca oricand, sustinatorii Faimosilor sunt hotarati sa se razbune…

- Anda Adam a vorbit despre strategia "Faimosilor" prin care ar fi fost eliminat Oltin, dar, in urma voturilor, Diana Bulimar este cea va pleca acasa! Anca Surdu, adevarul despre EXATLON ROMANIA. "Nu stiu de ce nu s-au dat imaginile la TV!" "Au facut o strategie, dar socoteala de acasa…

- Patronul clubului U Craiova 1948 (liga a patra), Adrian Mititelu, sustine ca Gheorghe Craioveanu i-a provocat pe fani in timpul partidei amicale dintre echipa nationala a Romaniei si Suedia, disputata, marti, la Craiova, precizand ca fostul international a mers la meci in stare de ebrietate.…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- „Dragii mei, puteți face inca un milion de petiții. Tata tot acolo ramane, stați calmi. Daca pentru o secunda credeți ca acele „grupulețe" ale voastre in care va scrieți frustrarile vor fi luate in seama, inseamna ca ați luat-o razna. Daca nu sunteți capabili sa ințelegeți ce inseamna o competiție,…

- Fiica lui Giani Kirița a reacționat dupa ce s-a facut petiție impotriva tatalui ei, pentru a fi eliminat de la Exatlon, in urma declarațiilor acide facute la adresa Razboinicilor. Giani Kirița, propus pentru eliminare la Exatlon , de catre fani, care nu au fost deacord cu modul in care acesta i-a “umilit”…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- Razboinicii au profitat de noua regula care le permite sa iși aleaga orice jucator din echipa adversa. Jucatorii slabi nu mai pot fi ținuți, astfel, pe tușa pentru a conserva șansele unei echipe la victorie. Imediat dupa eșec, Faimoșii i-au acuzat pe Razboinici ca nu sunt barbați, iar in ziua de…

- EXATLON ROMANIA. Dupa ce in mediul online au aparut mai multe comentarii in care fanii doresc reintrarea in competiție a lui Andrei Stoica sau intrarea in show a fratelui sau Bogdan, fostul concurent lanseaza acum provocarea. EXATLON ROMANIA: Roxana, saruturi patimase in piscina cu o cunoscuta…

- Oana Pellea este din nou indignata de ipocrizia din societate, manifestata sub diverse forme in presa din Romania, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fiica marelui actor, Amza Pellea, critica vehement atitudinea celor care, pe vremea cand jurnalistul traia, il criticau, iar acum, il lauda, pentru a-și…

- "Mariana pare cea mai corecta, e la bataie cu Bentita care a avut doua saptamani bune. La Mariana, cartile sunt proaste. E simplu, daca te certi, nu castigi", a spus Cazacu, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA: Cea mai neasteptata eliminare, fanii credeau ca va castiga competitia.…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei lor sunt la tot pasul, chiar si pe pereti. Citeste si EXATLON ROMANIA eliminare. Reactii pe Facebook. RUSINE. Iti este frica de el In dormitorul fetelor, chiar intre paturile Larisei Vasile…

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: Giani Kirița este unul dintre cei mai importanți concurenți din echipa Faimoșilor de la Exatlon. El a demonstrat ca este motivat sa iși duca echipa spre victorie și sa caștige marele premiu pus un joc. Din pacate, acesta are de suferit din pricina accidentarilor.…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Dupa ce se va intoarce din Republica Dominicana, Giani Kirita de la Exatlon se va dedica unei cariere de antrenor de fotbal. Se pare ca Giani Kirita de la Exatlon a decis ce va face dupa terminarea concursului. In toamna trecuta, el a absolvit cursurile Scolii de Antrenori a FRF si a obtinut licenta…

- Rudele infirmierului sinucigaș spun ca au descoperit ca acesta s-a imprumutat din banca cu o suma de 35,000 de lei, bani cu care, cred rudele, a deschis o firma de ingrijiri medicale la domiciliu pentru iubita- asistenta la același spital. Ultima care a vorbit cu barbatul despre aceste lucruri este…

- La finalul primei intalniri cu noua conducere a PSD, care a fost una informala, Liviu Dragnea a anuntat ca a discutat in principal despre asumarea de responsabilitati, despre implicarea fiecaruia dintre noii membri ai BPN in indeplinirea obiectivelor aprobate la congres, precum si despre dorinta…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D: Concurentul eliminat in ediția difuzata miercuri, 7 martie, a fost Alex Moraru. Concurenții și-au luat la revedere de la el și s-au imbrațișat. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D Alex și-a incurajat echipa, spunandu-le ca trebuie sa fie tari, puternici…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- EXATLON ROMANIA, 6 martie 2018. ELIMINARE Razboinici. Luni, 5 martie, a fost o zi neagra pentru Razboinici, care au pierdut in fața Faimoșilor cu un scor incredibil: 10 la 1, singurul punct fiind adus de Alex.

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Anca de la Razboinici a fost eliminata de la Exatlon, in ediția de marți seara. Inainte sa se anunte ca Anca este cea care va pleca acasa, concurentii nominalizati au spus tot ce au pe suflet, in fața celor prezenți. „Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici,…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- EXATLON ROMANIA 26 FEBRUARIE LIVE VIDEO KANAL D. Echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine, la „Exatlon". Meciul dintre Romania și Turcia de sambata seara, 24 februarie, difuzat pe Kanal D, s-a incheiat cu scorul 10-8 pentru romani, dupa o revenire spectaculoasa.…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1608 solicitari, dintre care 889 urgente de cod rosu si galben, iar 28 de persoane care isi duc viata pe strada au fost transportate la adaposturi sau chiar la spital, acestea din urma suferind grav din cauza gerului, explica…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Giani Kirița, fost jucator de fotbal, face furori in fiecare seara cu aparițiile lui de la Exatlon și a uimit telespectatorii la ediția din 13 februarie, cand i-a cantat ”La mulți ani” fiului sau. Marco implinea 15 ani in ziua filmarii. Acesta are o sora in varsta de 18 ani, Roxana. Mama celor doi copii…

- Roxana, fiica lui Giani Chirita, este fan infocat al show-ului Exatlon, implicit al tatalui ei. Tanara este parere ca echipa Faimosilor va depasi aceasta problema pe care o intampina si se vor impaca. De altfel, ii intelege iesirile tatalui, deoarece si ea este fel, o fire mai vulcanica.

- Esecul din competiția Exatlon, televizata și in Romania, l-au facut pe Giani Kirita sa-si piarda rabdarea și diplomația. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”.

- Giani Kirita este un barbat fericit si implinit. Dupa incheierea carierei de fotbalist, acesta a inceput sa cocheteze cu televiziunea si a participat la o o sumedenie de emisiuni unde s-a facut remarcat gratie umorului, spontaneitatii si atitudinii de baiat rau. Fostul sportiv pare un barbat dur si…

- Romanii s-au intrecut marti cu omologii lor mexicani, iar disputa a fost electrizanta. Din pacate pentru Giani Kirita, Oncescu sau Draghia, Romania a pierdut, la limita, e drept, cu 10-9. Disputa a fost echilibrata, decisa la doborarea popicelor.A

- In episodul de duminica seara, Andrei Stoica marturisea ca s-a accidentat, insa nu a fost ceva foarte grav si s-a recuperate destul de repede. In tot acest timp, Anda nu a mai tinut cont ca este filmata si il sorbea din priviri pe coechipierul sau. "Am fost accidentat exact unde este si Ionut,…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Dumnevoastra, telespectatorii, decideți cine este eliminat. Pentru a va susține concurentul preferat, trebuie sa faceți urmatorul lucru - sa trimiteți SMS dupa cum urmeaza: RAFAELA - trimiteți 30 la 1456; IONUȚ - trimiteți 26 la 1456; RADU - trimiteți 29 la 1456. Doar…

- Maria Ghiorgiu sugereaza ca i se va intampla un lucru rau Reginei Angliei, din cauza faptului ca are o varsta inaintata. "Dragii mei, tot astazi dimineata, am auzit un glas care striga asa: Regina! Regina! Regina Angliei! Dupa care dragilor, glasul dispare, iar eu raman uimita de cele auzite…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Incepand cu duminica seara, zece vedete din Romania concureaza impotriva unor oameni obișnuiți pentru a intra in posesia unui premiu de 100.000 de euro. Deși vedetele formeaza Echipa Faimoșilor, un nume mai potrivit ar fi fost …”tatuați și fioroși”! Vladimir Draghia, Giani Kirița și Catalin Cazacu se…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…