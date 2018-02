Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D, concurent eliminat: Decizia finala a fost a telespectatorilor, care au putut vota telefonic, prin SMS, favoritul pe care au dorit sa il salveze de la eliminare. nainte de a dezvalui numele concurentului eliminat de la EXATLON, prezentatorul Cosmin Cernat, le-a…

- In editia Exatlon 12 feruarie a fost tensiune in echipa „Razboinicilor”: Radu o acuza pe Anca de faptul ca se preface pentru a scapa de problele grele prin care trebuie sa treaca concurentii.

- O cafenea scotiana ofera înghetata iute, care este servita clientilor dupa ce acestia completeaza si semneaza o declaratie prealabila privind riscurile de consum. Provocarea se numeste &"Respiro del Diavolo&" si este evaluata la 1.569.

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- Mariana face parte la ”Exatlon” din echipa ”Razboinicii”, formata din oamenii necunoscuți publicului, dar care sunt pasionați de sport. Concurenta a atras atenția din prima prin ambiția ei și prin aspectul de femeie puternica, insa puțini știu care este povestea ei. Mariana are la activ peste 20 de…

- Plecarea Claudiei Pavel a creat un adevarat razboi in echipa Faimosilor de la Exatlon. Atat Diana Bulimar, cat si Anca Surdu au fost invinovatite de unii membri din echipa, chiar si de cantareata, deoarece o propusese spre eliminare.

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…

- EXATLON, 6 februarie.A Ce disputa! ”Faimosii” au condus cu 6-3, dar au fost invinsi, incredibil, dupa o serie de exceptie a ”Razboinicilor”.A Giani Kirita s-a luat de coechipierii lui, la final.A

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- A mai plecat un concurent din emisiunea “Exatlon” - membru al Echipei Razboinicilor. Este vorba despre Bogdan care, dupa o luna de stat in Republica Dominica, aproape infometat, epuizat dupa efortul depus in timpul probelor fizice, concurentul a decis sa lase totul balta si sa plece.

- Un concurect de la Exatlon Romania a parasit, luni, competitia. Este vorba de Bogdan, din echipa ”Razboinicii”. El a decis sa plece. Dorul de casa, foamea si faptul ca a dormit in ”cotet” l-au facut sa ia aceasta decizie.A

- Dupa victoria categorica obtinuta in prima partida disputata la turneul WTA de la Sankt Petersburg, Caroline Wozniacki (numarul 1 WTA si principala favorita) nu s-a mai ridicat la nivelul asteptat si a cedat in sferturile competitiei. Daria Kasatkina (23 WTA), cap de serie numarul 8, a pus capat seriei…

- La aproape o saptamana de cand s-a intors in Romania, dupa ce a parasit "Exatlon", Anda Adam a oferit noi informatii spumoase din interiorul concursului care i-a bagat in priza pe multi romani. Vedeta a marturisit ce isi doresc cel mai mult fostii ei colegi, ce a mancat prima data dupa ce a ajuns acasa…

- Surpriza sambata seara, 3 februarie, la Exatlon. Competiția de la Kanal D s-a imbogațit cu patru noi concurenți, cate doi pentru fiecare echipa, potrivit click.ro. Roxana si Alex s-au alaturat echipei Razboinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat in concurs de partea Faimoșilor, conform sursei…

- Putini stiu ca Anca Surdu, campioana de gimnastica aerobica de la Exatlon, are un iubit celebru! Silviu Pasca a ajuns cunoscut la un concurs de talente, unde a fost ales de Smiley. Silviu si Anca impart aceeasi pasiune pentru sport, insa cantaretul a suferit multi ani in copilarie. Medicii i-au interzis…

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…

- Anda Adam a fost eliminata, marti seara, din competitia Exatlon, unde s-a luptat cu Andrei Stoica si Ionut Oncescu. Cantareata a parasit competitia in lacrimi, marturisind ca accidentarea de la picior i-a fost fatala, iar la intoarcerea in Romania va trebui sa se opereze.

- Fetele de la echipa ”Razboinicii” au avut o noapte de vis, dupa ce luni au castigat in fata ”Faimosilor”, atat casa, cat si imunitatea. Ei au fost net superiori, lasandu-i cu ochii in soare pe Giani Kirita, Oncescu si celelalte vedete.

- A Alina nu a mai putut continua! Luni, ea a anuntat ca nu poate concura, pentru ca accidentarea survenita cu o zi inainte este mai grava decit a crezut. Vestea i-a intristat pe colegii ei, care-si pusesera sperante in Alina.A A

- Mariana, de la echipa Razboinicilor, le-a explicat colegilor ei cum se poate manca o soparla. E a facut demonstratia cap-coada! Soparla era prinsa intre doua farfurii. Colegii au primit-o unii amuzati, altii cu un mare semn al mirarii pe fata.A

- Concurentii de la Exatlon lupta si pentru mancare. Sunt probe unde echipa castigatoare primeste mancare snitele, carnati, sucuri si salate, uneori chiar si desert. Telespectatorii ii pot vedea pe concurentii infulecand cu pofta alimentele castigate. Cu toate acestea, toata lumea s-a intrebat ce mananca…

- Diana Kovacs, sportiva care a fost eliminata marti, din competitia Exatlon, s-a intors acasa, in Romania. Dupa participare, tanara luptatoare de judo a parasit cu fruntea sus echipa Razboinicilor si Republica Dominicana, mai determinata ca oricand sa aprecieze fiecare clipa din viata. A

- Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Situatia a scapat de sub control, iar oboseala si nervii si-au spus cuvantul. Baietii din ambele echipe au fost nevoiti sa intervina si sa…

- Show-ul Exatlon, de la Kanal D, a adunat la start atat concurenți din randul vedetelor, cat și oameni obișnuiți, scrie libertatea.ro. Citeste si EXATLON, prima eliminare. Cine a parasit deja competitia FOTO Aceștia din urma fac parte din echipa Razboinicilor. Una dintre componentele…

- Show-ul Exatlon a ajuns la prima eliminare din competitie. Trei concurenti din echipa "Razboinicii" au fost nominalizati pentru eliminare, Rafaela, Ionut si Radu, iar publicul a decis cine pleaca acasa.

- Cosmin Cernat a revenit pe micile ecrane in postura de prezentator al emisiunii “Exatlon”, ce se bucura de un real succes. Fostul comentator sportiv de la TVR a slabit foarte mult, iar mulți au inceput sa iși puna intrebari cu privire la starea acestuia de sanatate. Acesta a dezvaluit de ce a slabit…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat de medici, Ionut a refuzat repausulA …

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Garbine Muguruza (3 WTA) a parasit turneul WTA de la Brisbane in turul al doilea, fostul lider mondial abandonand in setul decisiv al disputei cu Aleksandra Krunic (53 WTA). In urma acestui lucru, Garbine nu o mai poate depasi (cel putin pentru moment) pe Simona Halep in clasamentul WTA.

- Radu Valcan a facut marturisiri despre familia sa, de care este extrem de atașat. Radu Valcan, care este casatorita cu Adela Popescu , este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de prezentator de televiziune. Radu Valcan și Adela Popescu au impreuna un baiețel, Alexandru . Prezentatorul…

- Aceasta este singura situatie in care soferul are voie sa paraseasca locul accidentului cu victima fara incuviintarea Politiei. Medicii de la spital au fost insa aceia care au anuntat Politia, oamenii legii deschizand un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „La data de 27 noiembrie, politistii…

- Catalina Ponor și-a luat adio de la competițiile din gimnastica și de la tot ce inseamna activitatea de gimnasta de performanța. Va intra in salile de antrenament numai pentru a antrena generațiile urmatoare.