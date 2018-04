Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 31 MARTIE. Ediția de sambata seara a concursului ”Exatlon” nu a fost ocolita de conflicte. De data aceasta, Ionuț „Jaguarul” s-a luat la harța cu colegul sau, Ștefan, in toiul discuțiilor despre strategia la joc. Nu a durat mult pana ce coechipierii și-au aruncat vorbe grele! EXATLON 31 MARTIE.…

- EXATLON ROMANIA 2018: "Oltin in finala, hai Oltin ca poți", se scria pe Facebook. EXATLON ROMANIA. Imediat, internauții au raspuns prin diverse mesaje, precum: "O sa ajunga in finala fara sa vrea!" "Hai, Oltin, speram ca vei caștiga, chiar daca pana termini tu traseul, mai trec…

- Eliminarea Dianei Bulimar a fost cea mai neasteptata de pana acum, de la Arena, scrie stirilekanald.ro. Anuntul facut de Cosmin Cernat i-a lasat pe toti concurentii muti de uimire, iar multi au crezut ca este o gluma. Insa, acum mai mult ca oricand, sustinatorii Faimosilor sunt hotarati sa se razbune…

- Anda Adam a vorbit despre strategia "Faimosilor" prin care ar fi fost eliminat Oltin, dar, in urma voturilor, Diana Bulimar este cea va pleca acasa! Anca Surdu, adevarul despre EXATLON ROMANIA. "Nu stiu de ce nu s-au dat imaginile la TV!" "Au facut o strategie, dar socoteala de acasa…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- "Mariana pare cea mai corecta, e la bataie cu Bentita care a avut doua saptamani bune. La Mariana, cartile sunt proaste. E simplu, daca te certi, nu castigi", a spus Cazacu, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si EXATLON ROMANIA: Cea mai neasteptata eliminare, fanii credeau ca va castiga competitia.…

- EXATLON ROMANIA 21 martie 2018. Anca Mihailescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii, a fost extrem de fericita sa afle ca unul dintre foștii sai colegi va parasi concursul, mai ales ca dupa ce a fost eliminata a trecut de partea „Faimoșilor". Citeste si EXATLON ROMANIA…

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- Fanii emisiunii fenomen Exatlon il știu cu siguranța pe Ștefan Floroaica, atletul seducator de doar 25 de ani, cel mai popular concurent din echipa Razboinicilor. Din pacate pentru acest tanar foarte apreciat, echipa lui a pierdut aseara al cincilea duel cu cea formata din faimoși, ceea ce a insemnat…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Exatlon 20 martie. Catalin Cazacu, de la ”Faimoși”, a pierdut multe lupte contra lui Alex, de la ”Razboinici”, iar acest lucru a condus catre amuzamentul colegilor lui. Dar Catalin și-a amintit ca ultimele dispute au fost castigate de el, astfel ca a dat replica. „Mi-am luat revanșa in ultimul timp.…

- Exatlon, show-ul sportiv preferat de milioane de romani, a starnit diverse comentarii si in mediul online. Fanii concursului Exatlon au diverse simpatii si antipatii, iar acest lucru se vede cel mai bine in grupurile de sustinere ale show-ului sportiv. Acestia isi dau cu parerea in legatura cu…

- Exatlon 17 martie. A fost o ediție tensionata sambata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, iar Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. S-a lasat cu un schimb de replici dur intre cei doi concurenți. Giani a jignit-o pe sportiva…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” Anca Mihailescu și Alex Moraru și-au reproșat diverse lucruri din competiție. Dar, in cele din urma, au ajuns la un consens. Și-au dat dreptate in ceea ce privește falsitatea “Razboinicilor”. „In ultima perioada erau bisericuțe. Mariana cu Alina, Ștefan cu Alex. Alex…

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- Mariana de la Exatlon ascunde o drama pe care nimeni nu a știut-o pana acum. Mariana a vrut sa dea la facultate, la Educație Fizica și Sport (ANEFS), insa nu a putut din pricina unei operații. Așa a ajuns Mariana sa lucreze ca menajera, o meserie de care este mandra și care o ajuta sa […] The post Drama…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- EXATLON. Ionuț, de la ”Razboinici”, este unul dintre cei mai valoroși concurenți, dar și iubiți, im același timp. El a ramas suprins de imagine ape care soția lui a postat-o pe rețeaua de socializare. Soția Nela abia așteapta sa-l revada, ii duce dorul, și a facut publica o imagine din intimitate: Ionuț…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- Fanii emisiunii Exatlon, difuzata pe Kanal D, cunoscut, desigur, episodul la care ne referim. A avut loc in timpul meciului internațional Romania-Turcia, difuzat in emisiunea de sambatat seara, un meci caștigat de echipa turca cu scorul de 10-6. Insa cel mai fierbinte lucru care a avut loc in acest…

- pre surprinderea Ancai, multi dintre cei care se aflau pe aeroportul International Henri Coanda au recunoscut-o si au dorit sa se fotografieze alaturi de fosta concurenta de la „Exatlon", felicitand-o pentru performanta. Optimista si cu stilul direct care a consacrat-o, Anca a declarat ca…

- „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de sustinere foarte placute si de care sunt mandra,astazi primesc mesaje mai putin placute.Asta inseamna sa fii sustinator adevarat", a scris Nella Angheluța, noteaza stirilekanald.ro. Aceasta a publicat mesajele primite pe Facebook…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Momente emoționante la Exatlon. Concurenții au izbucnit in lacrimi, atunci cand au fost intrebați pe cine vor sa aiba alaturi. Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor, in ediția de duminica, 25 februarie. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile…

- Dubla tragedie la Exatlon! Au fost ingenuncheate de durere: ”A murit!” Concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile si au dat frau liber emotiilor. Exatlon: Intrebati cine ar fi persoana din viata lor pe care…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…

- Giani Kirita s-a intors dezamagit de la Arena, intalnire in urma careia Flo a fost eliminat de la Faimosi.Giani Kirita s-a suparat cand a vazut ca pentru a treia oara, Ion Oncescu a fost salvat de votul telespectatorilor.„Flo trebuia sa fie votat de echipa si ne-am schimbat. Trebuia sa mearga Ion acasa.…

- Dupa ce s-a aflat de starea de sanatate neplacuta a lui Ionut Oncescu, Cosmin Cernat a facut un anunt neasteptat pentru echipa Razboinicilor.Faimosii au ramas fara unul din oameni. Ion Oncescu s-a retras temporar pentru a primi ingrijiri medicale. “Ionut Ocescu nu e alaturi de echipa, se afla sub supraveghere…

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…

- Conflictul dintre Anca de la Razboinicii si Giani Kirita a dat nastere unui al conflict. Giani l-a luat in vizor direct pe Lupu, unul din cei mai noi concurenti, care a incercat sa nu ia in serios tensiunea creata de Giani.„Ce poti sa faci, frate? Du-te ba de aici!”, a spus Lupu. „Nu esti „ba” cu mine”,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- EXATLON ROMANIA. "Imi este dor de familie, de prieteni si mi-e dor si de iubitul meu. Ma gandesc mult la el. Aici am foarte mult timp sa ma gandesc si sper ca si eu sunt printre gandurile lui asa de des cum este el pentru mine.", a spus Anca Surdu. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON Pe iubitul…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Eliminata din ”Exatlon”, Claudia Pavel a vorbit cu sinceritate despre ce s-a intamplat in complexul securizat in care se desfasura concursul in Republica Dominicana. Claudia a marturisit ca a legat o prietenie speciala cu...Ion Oncescu! ”Am dormit langa el, am mancat impreuna. Sunt atasata de el” a…

- EXATLON 12 FEBRUARIE. Giani Kirita si Mariana sunt adversari si isi arunca sageti! Iar tensiunea maxima a fost atinmsa la unlimul concurs. Mariana s-a intrecut cu Diana Belbita si a fost invinsa, iar lucrurile au degenerat.

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- Exatlon 11 februarie. Episodul din 11 februarie de la Exatlon a fost unul foarte important, atat pentru Faimosi, cat si pentru Razboinici. Cele doua echipe s-au luptat pentru locul in casa, dar si pentru a scapa de nominalizari. Din pacate, vedetele au pierdut si au fost nevoiti sa propuna cate un coechipier…

- Exatlon 10 februarie. Prima runda a concursului de sambata seara a fost castigata de ”Faimosi”, iar acest lucru a scos-o din sarite pe Mariana, de la ”Razboinici”. Iar aceasta nu s-a putut abtine si a tipat la cistigatori. A

- Vladimir Draghia și-a ieșit din minți la Exatlon. „Faimosii” au fost infranți aseara de Razboinici, la mica diferența, punctul care a adus imunitatea celor din urma a fost castigat cu sudoare si hotarare de Mariana si Stefan, unii dintre cei mai puternici concurenti din Echipa Razboinicilor. Fara drept…

- Mariana, de la echipa Razboinicilor, le-a explicat colegilor ei cum se poate manca o soparla. E a facut demonstratia cap-coada! Soparla era prinsa intre doua farfurii. Colegii au primit-o unii amuzati, altii cu un mare semn al mirarii pe fata.A

- In episodul de duminica seara, Andrei Stoica marturisea ca s-a accidentat, insa nu a fost ceva foarte grav si s-a recuperate destul de repede. In tot acest timp, Anda nu a mai tinut cont ca este filmata si il sorbea din priviri pe coechipierul sau. "Am fost accidentat exact unde este si Ionut,…

- Dupa ce au fost invinsi din nou de "Faimosi", in echipa "Razboinicilor" tensiunile s-au amplificat, iar Anca si Radu au fost implicati intr-un scandal de proportii. Inainte de scandalul urias din autocar, Radu le spunea colegilor ca Anca nu a procedat corect nominalizandu-l pe Ionut, care a adus puncte.